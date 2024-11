A- A+

Trajetória de superação Luva de Pedreiro conta expectativa com lançamento de série documental e relação com o Recife "Luva de Pedreiro - O Rei da Jogada" estreia no serviço de streaming Max nesta quinta-feira (7)

Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, terá uma série documental sobre a sua história de ascensão nas redes sociais. "Luva de Pedreiro - O Rei da Jogada" estreia no serviço de streaming Max nesta quinta-feira (7), com três episódios.

No dia anterior ao lançamento da produção, o influenciador digital nascido na pequena Quijingue, no interior da Bahia, comentou sobre o que o público pode esperar, as mudanças na sua vida desde o sucesso na internet e a relação com o Recife em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

Sucesso desde 2022, quando começou a gravar vídeos no campo de barro perto de casa, Luva de Pedreiro admite que ainda não tem a dimensão completa do patamar que atingiu.

"Para falar a verdade, é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Não imaginava ter uma série sobre mim. No dia da gravação da série, eu cheguei em Quijingue [local onde cresceu] com aquelas câmeras. Você pensa que está vivendo um sonho quando vê isso. A ficha nem caiu ainda", afirmou o influenciador.

Famoso no ambiente do futebol dentro do Brasil e internacionalmente somando mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais, Luva de Pedreiro acredita que até as pessoas que não curtem o esporte vão se identificar com a série.

"O documentário mostra as coisas de forma profunda. Se o pessoal pensa que é só gravar os vídeos, vai ver a dificuldade que foi. As pessoas que não gostam de futebol podem se interessar, porque mostra muita superação e que a pessoa não pode desistir", explicou.

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, e família. Foto: Reprodução/Max.

A série vai abordar momentos conturbados da carreira de Luva de Pedreiro e as experiências positivas que ele colecionou nos últimos anos, com bom humor. Luva de Pedreiro- O Rei da Jogada traz depoimentos de celebridades como Tiago Leifert, Gkay, Falcão, Carlinhos Maia e Kondzilla.

"Eles são referências e viram como eu comecei na internet. Eu sou fã dos caras e vejo eles falando bem de mim", disse Luva.

O objetivo da produção é trazer a história de Iran, para além do influenciador Luva de Pedreiro, sob diferentes perspectivas mostrando vivências e bastidores. Um desses momentos é quando ele se tornou pai do menino Davi, fruto do relacionamento com Távila Gomes.

"Meu filho nascer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mudou muita coisa na minha rotina. Eu fiquei medroso e tudo o que faço agora é pensando no meu filho. Mudou para melhor", contou Luva que revelou a ideia de colocar o nome do progênito de Cristiano Ronaldo Junior. "A mulher achou embaçado, mas eu chamo de Cristiano Ronaldo Júnior".

Apesar de ter crescido na Bahia, Luva de Pedreiro passou três anos morando em Pernambuco logo depois que começou a fazer sucesso nas redes sociais. Atualmente ele está na Paraíba, onde mora o filho, mas mantém o carinho com o estado que o acolheu.

"Um lugar que eu gostei de morar foi Recife. Eu fico à vontade, é o mesmo jeito de estar em casa. As pessoas me trataram bem, pessoal gente boa, engraçado e que gosta de futebol. Fui para jogo na torcida e torço para o Sport. Conheci muita coisa e me considero cidadão recifense".



A produção sobre a história de Luva de Pedreiro é uma série Max Original, produzida pela Beyond Films, produtora especializada em sportainment. A direção é de Sebastián Gadea e a produção executiva é de Sérgio Floris e Olivia Chiesi. Pela WBD, são responsáveis pela produção Sergio Nakasone, Adriana Cechetti, Luciana Soligo e Mariana Loibiso.

