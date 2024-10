Luva de pedreiro exibe camisa de Vinícius Júnior em premiação da Bola de Ouro

A- A+

O influenciador digital "Luva de Pedreiro" estampou uma camisa do atacante Vinícius Júnior durante passagem pelo tapete vermelho antes da premiação da Bola de Ouro 2024. O brasileiro pousou para fotos ao lado do segundo padrão da Seleção Brasileira, com a camisa 7 utilizada pelo jogador do Real Madrid.

Confira a cena abaixo.

LUVA DE PEDREIRO MOSTRANDO A CAMISA DO VINICIUS JÚNIOR NA PREMIAÇÃO



pic.twitter.com/w0Vv70WBDG — DataFut (@DataFutebol) October 28, 2024

Vinícius Júnior e a delegação do Real Madrid não estarão na França, onde ocorre a premiação da Bola de Ouro, após vazar uma informação da suposta conquista do espanhol Rodri, do Manchester City.

