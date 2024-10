Vini Jr: Luva de Pedreiro e Ludmilla e outros famosos apoiam jogador após perda da Bola de Ouro

A- A+

Os rumores de que Vinicius Junior não será o vencedor da Bola de Ouro 2024 causou revolta entre os famosos. Convidado da premiação, que acontece em Paris, o influenciador Luva de Pedreiro chegou ao tapete vermelho exibindo uma camisa do jogador como forma de protesto. Após receber a informação de que não receberia o prêmio, Vini Jr decidiu não viajar para a cerimônia.

O @luvadepedreiro mostrou a camisa de Vini Jr na premiação da Bola de Ouro pic.twitter.com/DNL4CR83SN — (@DoentesPFutebol) October 28, 2024

Os prêmios da revista France Football são entregues com base no desempenho dos atletas na temporada 2023/24. Após mais um ano de destaque no Real Madrid, Vini Jr era tratado como o grande favorito para receber o título de melhor jogador do mundo. Porém, na tarde desta segunda-feira (28), informações de bastidores apontaram que o o espanhol, Rodri, do Manchester City, seria o vencedor, levando o jogador brasileiro a cancelar sua ida ao evento.



A informação pegou os fãs brasileiros de surpresa. No X (ex-Twitter), o comunicador Felipe Neto sugeriu que Vini Jr estava sendo perseguido por seus protestos contra o racismo. "Está mais do que confirmada a perseguição nojenta contra o Vini Jr", escreveu Neto. "Vergonha histórica do futebol. É revoltante demais".

Está mais do que confirmada a perseguição nojenta contra o Vini Jr.



Vergonha histórica do futebol.



É revoltante demais. https://t.co/SQFeSf6sSl — Felipe Neto (@felipeneto) October 28, 2024

Apontada como affair de Vini Jr, a modelo Maju Mazalli desabafou com palavrões. “E aí, meus amores. Hoje o clima de São Paulo está combinando com o mood de hoje: um c*. Climinha de m*, que dia uó”, disse a modelo.

A cantora Ludmila saiu em defesa do craque:

Vini, pra mim e pra todos que te amam, você é e sempre será campeão. Nós sabemos bem o que é ter que lutar e se entregar 10x mais quando o assunto é nosso trabalho. Te amo e nunca vou deixar você esquecer o quão grande você é! @vinijr — LUDMILLA (@Ludmilla) October 28, 2024

"Vini, para mim e para todos os que te amam, você sempre será campeão", escreveu ela no X. "Nós sabemos bem o que é ter que lutar e se entregar 10x mais quando o assunto é o nosso trabalho. Te amo e nunca vou deixar você esquecer o quão grande você é"

