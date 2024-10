Joaquim Phoenix faz 50 anos: ator superou tragédia familiar, viveu em seita cristã e mudou de nome

A- A+

Foram cerca de 40 filmes ao longo de mais de 30 anos de carreira. Um Oscar, dois Globo de Ouro, um Bafta e até um Grammy. Completando 50 anos nesta segunda-feira, Joaquin Phoenix tem uma trajetória como ator lembrada por papéis marcantes, de Napoleão Bonaparte ao Coringa, personagens que lhe renderam a imagem de um ator versátil e de estilo inconfundível.

Neste aniversário de Phoenix, relembramos alguns fatos curiosos do ator.

De Porto Rico

Muita gente pensa que Joaquin Phenix é americano. Mas ele nasceu em San Juan, em Porto Rico, em 1974. Seu pai é da Califórnia e sua mãe é de Nova York, mas Joaquin nasceu enquanto o casal excursionava pela América do Sul.

Meninos de Deus

John Lee e Arlyn, pais de Joaquin, estavam em Porto Rico por razões religiosas. Eles participavam da seita Meninos de Deus, uma dissidência do Jesus Moviment — que tinha entre seus convertidos muitas pessoas que haviam deixado o movimento hippie. Em 1978, o casal se decepcionou com a seita e voltou para os Estados Unidos.

Tragédia na família

Joaquin Phoenix foi o terceiro de cinco filhos John Lee e Arlyn. O mais velho era o ator River Phoenix (1970-1993), que morreu precocemente por insuficiência cardíaca após uso de drogas na boate The Viper Room, em Hollywood, em 1993, aos 23 anos de idade.



O caso foi emblemático na época. River era uma promessa — em 1989, as dezoito anos, foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel como Danny Pope no filme "O peso de um passado".

Joaquin estava com seu irmão no momento em que ele passou mal. Foi ele, inclusive, quem ligou para o serviço de emergência. A morte de River impactou profundamente Joaquin, que chegou a se afastar da atuação por um tempo.

Período em reabilitação

O próprio Joaquin também teve problema com vícios. Em meados de 2005, após o sucesso do filme "Johnny & June", o ator passava por um período descontrolado no uso de álcool e outras substâncias. "Estava sendo um idiota, andando em círculos, bebendo, tentando ferrar as pessoas, indo à boates estúpidas", já declarou o ator em entrevistas sobre esta época.

Nesta época, ele sofreu um acidente de carro que o fez repensar. Após o episódio, Phoenix deu entrada por conta própria em uma clínica de reabilitação. Ele já falou abertamente sobre o tema, diz que atualmente só bebe em voos porque tem medo de avião. E que parou de fumar maconha também.

Salvo por um alemão ilustre

Um fato curioso permeia este acidente de carro sofrido pelo ator. Diante de uma pane nos freios, o veículo dirigido por ele capotou na pista. Atordoado com o acidente, Phoenix tentou acender um cigarro quando ainda estava preso dentro do carro. Eis que ouviu uma voz que lhe pediu para relaxar. "Eu estou bem, estou relaxado", disse o ator. "Não, você não está", respondeu o sujeito. Segundo Joaquin Phoenix, o homem era o ator, cineasta e roteirista alemão Werner Herzog. Foi ele quem chamou a ambulância.

Vegano desde sempre

O veganismo é uma bandeira de vida de Joaquin Phoenix. Ele já falou várias vezes sobre o assunto. Conta que é vegano desde os três anos. Ele é membro da PETA, maior organização de defesa dos direitos dos animais do mundo, e costuma apoiar diversas campanhas desta e de outras ONGs que lutam pela causa.Foram cerca de 40 filmes ao longo de mais de 30 anos de carreira.



