A- A+

DIVERSÃO Craque da voz e Luva de Pedreiro: O rei da jogada: as estreias de séries no streaming nesta semana Outra atração é missérie sobre assalto que entrou para a história da Espanha

Coisa de profissional. Na TV Globo, começa esta semana “Craque da voz”, uma competição com Galvão Bueno e Karine Alves à frente, que vai escolher o próximo narrador (ou narradora) de esportes da emissora.



Na Netflix, uma das atrações é "Banco Central sob ataque", sobre um crime que marcou o país. Confira a seguir outras sugestões de estreias da semana no streaming.

‘Craque da voz’ (Globoplay, a partir de 7/11)

Quem vai ser a nova voz do Brasil? Esta pergunta não tem a ver com um reality show de música e, sim, com “Craque da voz”, competição apresentada por Galvão Bueno e Karine Alves para escolher o próximo narrador — ou narradora — de esportes da Globo.



Os episódios semanais entram no ar a partir de quinta-feira no Globoplay e SporTV; na TV Globo, ganham versão especial dentro do “Esporte espetacular”, aos domingos. Cinco mulheres e cinco homens, de várias regiões do país, vão participar de desafios técnicos e de convivência para tentar sair com um contrato de um ano com a emissora.

“Nossa missão é encontrar uma nova voz, ajudar alguém a realizar um sonho, e o nível está excelente”, diz Galvão.

“Craque da voz” vai ter semanalmente um convidado especial que ecide, juntamente com Galvão e Karine, quem deixa a disputa.

Entre os confirmados estão os narradores Luis Roberto, Gustavo Villani, Renata Silveira, Everaldo Marques e Luiz Carlos Jr., os comentaristas Arnaldo Cezar Coelho e Júnior, o apresentador Andre Rizek, o influenciador Fred Bruno e o humorista Marcelo Adnet.

‘Banco Central sob ataque’ (Netflix, a partir de 8/11)

O roubo real no Banco Central de Barcelona, em 1981, é retratado nesta minissérie de cinco episódios, com Miguel Herrán (o Rio de “Casa de papel”).

Os ladrões fazem 200 pessoas reféns e travam uma queda de braço com o governo, exigindo a libertação de pessoas que tramaram um golpe de Estado no Congresso.

‘Citadel: Honey Bunny’ (Prime Video, a partir de 7/11)

A franquia de ação e espionagem Citadel, dos irmãos Anthony e Joe Russo, ganha agora uma versão indiana.

Na história, ambientada nos anos 1990, o dublê Bunny (Varun Dhawan) recruta a atriz Honey (Samantha Prabhu) para um “bico” de alto risco. Anos depois, eles se reencontram numa situação ainda mais perigosa.

‘Me conte mentiras’ (Disney+, a partir de 6/11)

A adaptação do best-seller homônimo de Carola Lovering ganha uma segunda temporada, agora com Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen Demarco (Jackson White) de volta à faculdade depois do fim do turbulento relacio- namento.

Mas os dois continuam “viciados” um no outro — ou seja, garantia de mais cenas quentes.

‘Luva de Pedreiro – O Rei da Jogada’ (Max, a partir de 7/11)

O fenômeno das redes sociais Luva de Pedreiro, que fazia vídeos de futebol num campo de terra batida no interior da Bahia, agora é estrela de uma série documental.



A produção conta seu passado, sua ascensão como influenciador e as turbulências que passou quando se tornou um dos mais cobiçados nomes da era das “publis”.

Veja também

TV Raul Gil explica por que disse que fez ''último programa'' no SBT e descarta aposentadoria