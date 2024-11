A- A+

SAÚDE Durante reforma, ambulatório do Hospital da Restauração sofre alteração no local de atendimento Consultas serão retomadas a partir do dia 18 de novembro

A reforma do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, centro do Recife, está em andamento, ao mesmo tempo em que a unidade continua atendendo os pacientes normalmente. Sendo assim, alguns ajustes estão sendo feitos para não afetar o funcionamento do serviço. Uma dessas alterações é no Ambulatório da unidade hospitalar, que será transferido temporariamente para o Hospital Geral de Areias (HGA), na Estância, Zona Oeste da cidade.

Entre a próxima segunda (11) e a quinta-feira (14), não haverá atendimento ambulatorial no local. As consultas serão retomadas a partir do próximo dia 18 de novembro, já no Hospital Geral de Areias, que fica na Avenida Recife. Os pacientes com consultas ambulatoriais marcadas a partir do dia 11 serão comunicados sobre novo agendamento.

O Ambulatório é destinado a atender pacientes egressos das emergências e enfermarias do Hospital. O HR realiza, por mês, cerca de 2,8 mil atendimentos ambulatoriais, nas especialidades de Neurologia, Neurocirurgia, Ortopedia/Traumatologia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Bucomaxilofacial e Clínica Médica, além do Ambulatório do Sono.

O Governo do Estado já entregou parte do 7º andar e já foi iniciada a reforma do 8º andar. No total, serão realizadas obras de reforma de quatro andares com o investimento de R$23,1 milhões. Segundo a administração Estadual, a reforma da unidade vai garantir melhorias na infraestrutura da unidade de saúde e, consequentemente, na qualidade do atendimento à população. Os serviços de readequação também são fundamentais para garantir um ambiente seguro, salubre e saudável para os servidores.

