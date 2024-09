A- A+

A Santa Missa de 30° dia de falecimento das vítimas do desabamento do teto da estrutura do Santuário da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, aconteceu nesta segunda-feira (30).

A Missa da Saudade em homenagem às duas vítimas que morreram na tragédia, Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos de idade, e de Antônio José dos Santos, de 54 anos, foi realizada no entorno da imagem da Imaculada Conceição, no Santuário.

De acordo com a organização, a escolha do local foi decidida pelos familiares das vítimas do acidente no dia 30 de agosto. Além das mortes, o caso deixou mais de 20 pessoas feridas.

Os fiéis atingidos pelo colapso participavam de uma ação solidária de entrega de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Luto na família

Heraldo de França era irmão de dona Maria da Conceição. O vendedor lembrou que ela estava sempre no Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

Apesar da dor pela passagem da irmã, Heraldo destacou a vida devota e tranquila dela.

“O momento é ruim, porque a gente não vai ter ela de volta. Mas eu tenho certeza que ela está descansando ao lado de Jesus Cristo porque ela morreu na casa de Deus”, iniciou o familiar.

“Ela sempre foi certa e nunca teve problema. Somos nascidos e criados no Morro [da Conceição]. Estou em paz e agora é tocar para frente”, completou Heraldo.

Crença na ressurreição

O padre Emerson Borges, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, ressaltou a importância da neste momento de dor.

“Celebramos a missa em memória do 30º de Seu Antônio e Dona Maria da Conceição. Depois de 30 dias passados da tragédia, estamos aqui para celebrar a Santa Missa que traz um pouco da história deles. Ela é para fortalecer nossa fé e dizer que nós acreditamos na ressurreição”.

Segundo o padre, essa celebração é destinada à alma das vítimas. “Rezamos pelas pessoas que faleceram para que suas almas encontrem o descanso necessário e juntos, no dia final, iremos todos nos encontrar com Jesus e nosso Deus na ressurreição final”.

Restauração do Santuário

Na última semana, a governadora Raquel Lyra assinou o termo de fomento oficializando a transferência de recursos destinados à reconstrução do Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

A Arquidiocese de Olinda e Recife vai receber um repasse de R$ 1,5 milhão do Governo Estadual para reformar a estrutura metálica e o telhado do templo.

Além de reformar a estrutura física do Santuário, há a necessidade de comprar objetos que ficaram destruídos após a queda do teto do templo.

A campanha "Estenda sua mão ao Morro da Conceição", iniciada pelo Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição, recebe ajuda por meio do site doe.santuariomorrodaconceicao.com.br.

“Nós pedimos que cada devoto de Nossa Senhora ajude nesse processo da reconstrução, porque o Santuário é do povo. Isso é para que o local continue sendo um ponto de encontro das pessoas renovarem sua fé”, disse o padre Emerson Borges.

É possível efetuar a doação por meio de boleto, Pix, e cartão de crédito. Doações mensais também são recebidas.

O donativo pode ser feito também em espécie, na secretária do Santuário do Morro da Conceição, que temporariamente funciona no Salão Paroquial - atrás da imagem da Santa.

Mesas, cadeiras, credência, ambão e pia batismal, bem como bancos, ostensório e cálice são os objetos que serão comprados, além de repasse à Pastoral Social da igreja.

