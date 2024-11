A- A+

FÉ Morro da Conceição: Raquel Lyra entrega 1ª fase de obras de restauro do Santuário Chefe do Executivo Estadual participou de momento de ação de graças, no interior da igreja

A primeira fase das obras de restauro do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife, foi entregue oficialmente, na manhã desta terça-feira (26). O espaço recebeu nova estrutura metálica, com isolamentos térmico e acústico. A governadora Raquel Lyra (PSDB) visitou o templo, junto à vice, Priscila Krause (Cidadania), e uma comitiva Estadual.

Elas foram recebidas pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, e pelo reitor do Santuário, padre Emerson Borges, que realizaram um momento em ação de graças, abençoando o espaço que deve receber milhões de fiéis, entre 28 de novembro e 8 de dezembro, período em que acontece a 120ª Festa do Morro.

Tragédia marcante

O local ficou interditado por 87 dias, após o desabamento do teto, que aconteceu em 30 de agosto. A tragédia resultou em dois mortos e 22 feridos. A primeira fase das obras de restauro começou no dia 7 de novembro, após a assinatura de um termo de fomento na ordem de R$ 1,5 milhões, assinado entre o Governo do Estado e a Arquidiocese de Olinda e Recife, destinados à obra.

2ª fase

Após o encerramento da Festa do Morro, no dia 8 de dezembro, a igreja será interditada novamente. É quando começa a segunda e última fase dos trabalhos, que compreendem a instalação do forro do teto, instalação de novos e modernos equipamentos de som, climatização, iluminação e mudança na estética do Santuário do Morro da Conceição.

O período de execução da segunda parte das obras ficou para a partir de 10 de dezembro pelo fato de não ser necessária para o acontecimento e pleno andamento da festividade.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Raquel Lyra se mostrou confiante de que a entrega simboliza um novo tempo de renovação da fé dos fiéis que vão frequentar o lugar e garantiu a preservação da memória das duas vítimas fatais e das dezenas de feridos no acidente.

Raquel Lyra (PSDB) é a governadora de Pernambuco | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Vamos fazer justiça à memória de seu Antônio, de dona Maria e das famílias que se enlutaram com essa tragédia, que acaba sendo, também, sentida por todos nós. Mas, hoje é um dia de olhar para a frente. Já está quase tudo pronto para acontecer a 120ª Festa do Morro. Para nós, do Governo de Pernambuco, é uma satisfação trabalhar, junto com a Diocese, para reconstruir um espaço tão importante, de fé, de esperança e de compromisso com o Recife”, disse ela.

A chefe do Executivo local relembrou a fatídica sexta-feira trágica. Naquele dia, ela estava em viagem ao interior do Estado. A vice, Priscila Krause, foi quem compareceu, de pronto, para dar assistência à direção do santuário e às famílias das vítimas que, naquele momento, recebiam cestas básicas.

“A nossa relação com a Diocese existiu desde sempre. Estamos dando apoio à recuperação do patrimônio histórico e religioso que está acontecendo em diversas localidades do nosso Estado. Com a tragédia, o nosso Governo esteve presente desde o primeiro momento. Priscila veio. Eu cancelei minha agenda no Interior e também vim para cá. Estávamos juntos com a comunidade e com o padre Emerson, para cuidar das vítimas e acolher as famílias. Junto com a reconstrução física do Santuário, vamos trabalhar também a reconstrução do coração da população que é devota de Nossa Senhora da Conceição”, complementou Lyra.

No momento da ação de graças, Dom Paulo Jackson fez preces, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a fé dentro do Santuário do Morro. Ele também aspergiu água benta, em forma de unção, na comunidade de fiéis que esteve presente no templo, nos integrantes do Governo de Pernambuco, por ter cooperado para a reconstrução, e nos profissionais da imprensa, que trabalharem incessantemente para a divulgação e repercussão em torno do assunto.

Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson presidiu momento de bênção e agradecimento | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“O monte é sempre o lugar do encontro com Deus, da transcendência, onde o povo de Israel e o próprio Jesus, muitas vezes se dirigiram, na madrugada, para esse momento. Como o nome deste morro diz, é dela [de Nossa Senhora da Conceição]. Com essa memória, agradecidos, nós pedimos que Santa Mãe de Deus nos cubra com o seu manto materno e nos proteja. Com isso, nós somos profundamente agradecidos”, disse ele, que rememorou o Salmo 84, que fala sobre a importância de os fiéis terem um lugar para prestar cultos a Deus.

Padre Emerson Borges, responsável pelo trabalho evangelístico do Santuário do Morro da Conceição, assegurou que a programação da festa será mantida, como os moldes das edições anteriores, com missa a cada hora, alternada entre palco e Santuário.

Reitor do Santuário, padre Emerson Borges | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Como conseguimos entregar o teto dentro do previsto, permaneceremos com a programação original. Como temos poucos bancos, vamos colocar cadeiras brancas. Certamente, pela falta de assentos, vai caber um pouco mais de pessoas, só não vai ter como acomodar todos sentados. Por tudo que está acontecendo, em torno dos 120 anos, pela tragédia que houve e pela festa acabar num domingo, o público deve chegar na casa das 2 milhões de pessoas, durante o período da festa”, especula ele.

Ao todo, serão 74 missas, durante a Festa do Morro. Os devotos que desejarem se confessar, poderão fazê-lo pela manhã, tarde e noite. A programação deve conter homenagens às vítimas fatais e feridos em decorrência do desabamento do teto.

