FÉ Morro da Conceição: Templo do Santuário é entregue após conclusão da 1ª etapa de restauração A conclusão da primeira etapa das obras de reparo no Santuário do Morro da Conceição permite que o espaço volte a acolher os fiéis, principalmente para a 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro, que terá início já nesta quinta-feira (28)

Após 87 dias interditada, para a realização dos trabalhos de recuperação, a área do templo católico do Santuário do Morro da Conceição, localizado na Zona Norte do Recife, será devolvida à comunidade nesta segunda-feira (25).

As equipes técnicas ligadas ao Governo de Pernambuco, que aturam na recuperação do templo, concluíram a primeira etapa das obras, permitindo que o espaço volte a acolher os fiéis, principalmente para a 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro, que terá início já nesta quinta-feira (28).

Santuário do Morro da Conceição

Assim que a área for entregue, cerca de 40 voluntários participarão de um mutirão de limpeza, programado para acontecer por volta das 16h, para lavar e organizar a Igreja.

À noite, às 19h, haverá um momento de oração conduzido pelo Movimento do Terço dos Homens da Mãe Rainha, aos pés da Imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro. A celebração será em ação de graças pelo avanço nas obras de restauro.

De acordo com o reitor do Santuário, Padre Emerson Borges, “Esta é a primeira etapa da obra que está sendo concluída. Só estamos fazendo alguns ajustes, como a pintura da parede, para que, de fato, possamos realizar a limpeza do Santuário hoje, conforme está programado para as 16h”.

Padre Emerson Borges, reitor do Santuário do Morro da Conceição. Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco.

A primeira fase do projeto garantiu a fixação de todo o teto, incluindo treliças, terças, telhados e forro especial, o que possibilitará a realização da 120ª edição da tradicional Festa da Imaculada Conceição do Morro. A festa religiosa, que atrai milhares de fiéis, começa na próxima quinta-feira (28) e se estende até o dia 8 de dezembro, data dedicada à Imaculada Conceição.

120ª Festa da Imaculada Conceição do Recife

Sobre a festividade, o Padre Emerson destacou:

“A Festa do Morro a cada ano tem uma proporção muito grande de visitantes que vêm aqui ao Santuário, de perto e de longe. É a maior festa religiosa do Estado de Pernambuco. Então, a festa contribui bastante não sómente para a fé da comunidade, mas para a economia local do bairro de Casa Amarela e do Morro da Conceição. Por conta dessa quantidade de pessoas, e do comércio local, que ocupa as ruas no entorno do Santuário, não poderíamos fazer a festa somente na parte externa. A entrega do teto do Santuário facilita muito toda a logística da festa para que a festa possa acontecer”, relatou o Padre.

Após o encerramento da festa, a área será novamente interditada para a conclusão da restauração. A segunda etapa, que começa em 13 de dezembro, inclui a substituição das portas de vidro e do piso danificados, além de ajustes na parte elétrica e no sistema de refrigeração. Iluminação e pintura finalizarão os trabalhos, previstos para durar 60 dias.

“Terminada a Festa do Morro, interditaremos o Santuário novamente, para realizar os outros procedimentos que são necessários. O piso, a climatização do Santuário, a troca de alguns vidros e da porta central, que será recolocada de um outro formato”, explicou o reitor.

Para o aposentado Fernando Almeida, de 72 anos, que cresceu no Morro, o Santuário carrega um forte simbolismo.

"Grande parte da minha infância eu vivi aqui em cima, me emociono demais quando venho aqui. Neste lugar tive o meu primeiro acidente, e quebrei o nariz, mas também tive muita alegria. Nunca perdi um 8 de dezembro quando morava aqui. Infelizmente, hoje, não moro mais. Porém, sempre que venho ao Recife, costumo subir, fazer minhas preces, acender minhas velas e rogar a Deus pelas minhas crenças e pelas pessoas que virão aqui. Com certeza, a multidão de pessoas será muito grande", contou o aposentado. O aposentado Fernando Almeida, de 72 anos, que cresceu no Morro da Conceição. Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco.

Tragédia em 30 de agosto

Os reparos foram iniciados após o desabamento do teto da Igreja, ocorrido em 30 de agosto, que deixou duas pessoas mortas e 22 feridas.

Durante a segunda fase das obras, as celebrações religiosas serão realizadas em um espaço adaptado na parte posterior do Santuário, próximo à Imagem de Nossa Senhora da Conceição. O local contará com cadeiras de plástico e um altar provisório, garantindo que os fiéis possam manter sua devoção mesmo com o templo em reforma.

Este ano, a festa de Nossa Senhora da Conceição comemora 120 anos e será marcada por uma homenagem especial às vítimas da tragédia ocorrida no Santuário.

“Esse 120 anos serão marcados com muita esperança. Nós vamos fazer uma homenagem àqueles que nos deixaram, aos dois que faleceram na tragédia, mas também queremos renovar nossa esperança e trazer um novo vigor, para que esse momento de reconstrução do Santuário também traga uma vida nova para toda a comunidade aqui do Morro da Conceição”, concluiu o padre.

Romildo Paulino, de 75 anos, administra há 40 anos a banca Imaculada Conceição, localizada na área externa do santuário, onde trabalha todos os dias do ano. Para ele, o fechamento temporário do local trouxe desafios.

"No começo foi um pouco difícil, né? Depois já foi normalizando um pouco. Mas foi difícil no começo. Ficou tudo parado, uma coisa muito atípica", refletiu o comerciante. O comerciante Romildo Paulino, que administra a Banca Imaculada Conceição. Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco.

Agora, com a reabertura e o início das festividades, Romildo acredita que o impacto positivo será sentido pela comunidade e por quem trabalha na região. "É muito bom. A festa de Nossa Senhora movimenta muita coisa, né? É uma das maiores festas religiosas do Estado. Vem gente de todo lugar do estado, e isso traz renda extra para muita gente aqui", ressaltou Romildo.

Romildo também enxerga a importância do santuário além do aspecto religioso: "Só em ter ela [a santa] aqui, já é uma coisa muito boa. Para quem acredita ou para quem não, é muito bom. Uma energia muito boa", conclui o comerciante.

