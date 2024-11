A- A+

TECNOLOGIA Rede Compaz oferece aulas para idosos do Recife aprenderam a usar o celular Para participar, é necessário comparecer à recepção de um dos equipamentos levando RG, CPF e comprovante de residência do Recife

A Rede Compaz começou na manhã desta segunda-feira (25), no Recife, um projeto que oferece uma série de aulas gratuitas para idosos aprenderem a usar celular.

A ação faz parte do projeto Viva Mais Cidadania, é gratuita e está disponível nas unidades Leda Alves (Pina), Paulo Freire (Ibura) e Eduardo Campos (Alto Santa Teresinha). São ofertadas 25 vagas por local.

Participam idosos com 60 anos ou mais que desejem aprender a usar o celular. Serão 20 horas de curso, em cerca de quatro semanas de aulas, estruturadas com conteúdos que facilitam a inserção das pessoas idosas no ambiente digital.

Sucesso no primeiro dia

Neste primeiro dia de aulas, o Compaz Eduardo Campos recebeu alunos em uma roda interativa, onde os professores puderam dialogar de perto com os participantes e entender os seus principais problemas e dúvidas a respeito do uso do celular. A atividade foi um sucesso.

"Esse curso chegou em um momento bem importante, porque o público demanda muito essa questão de inclusão digital. Os participantes já são usuários de outros setores do Compaz e achamos muito importante estimular essa autonomia. Queremos que os idosos se empoderem, tenham maior controle das suas finanças e tenham a interação que a Internet proporciona", comentou a gestora do Compaz Eduardo Campos, Mayse Cavalcanti.

Animada e curiosa, a aposentada Edna Campos, de 65 anos, não perdeu tempo e fez todas as perguntas que tinha em mente. As principais dificuldades dela são o uso de aplicativos de transporte e localização, além da memória, que às vezes falha. Ainda assim, ela tem certeza que vai aprender bastante.

"Gostei bastante, foi interessante! Falaram coisas que temos que saber e praticar. Acho que assim vou poder aprender, nem que seja uma coisa só, mas vou aprender! É praticar e colocar na mente", brincou.

O curso é dividido em três eixos. O primeiro é focado na identidade digital, representado pelo e-mail principalmente, além de redes sociais. O segundo é o de produtos, serviços e cibersegurança, como em aplicativos de transporte e delivery, levando em consideração possíveis golpes aplicados.

Por fim, há o eixo que trata sobre o "Governo digital", com o estudo de plataformas públicas, como o Conecta Recife, disponível para a capital pernambucana, e o gov.br, válido em âmbito nacional. As duas são importantes ferramentas sociais para a população, principalmente para serviços de cidadania.

Luta contra informações falsas

Inicialmente, o foco foi para compras digitais, perigos em propagandas na internet e riscos para golpes, que afetam muito a parcela mais idosa da população. Uma das dicas passadas foi a procura por lojas oficiais, checagem dos links compartilhados e uso de aplicativos registrados oficialmente no sistema de cada dispositivo.

Também foi chamado atenção para o reconhecimento de informações falsas, tanto para questões como cuidado com saúde, como também para manutenção da democracia, já que as chamadas "Fake News" vêm sendo utilizadas cada vez mais como instrumento de desinformação política.

"Notícia falsa sempre existiu, mas, com a tecnologia, a disseminação é muito mais rápida, inclusive com idosos. Não dá para construir um processo democrático assim, e por isso precisamos localizá-las", explicou o professor da Universidade de Pernambuco (UPE) e coordenador do projeto, Raphael França.

Vagas e como participar

As aulas são realizadas nos Compaz Leda Alves (Pina) e Compaz Paulo Freire (Ibura) às segundas e quartas, das 14h às 17h; e no Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha) às segundas e quartas, às 9h. São 25 vagas para cada unidade.

Para participar, é necessário comparecer à recepção de um dos equipamentos levando RG, CPF e comprovante de residência do Recife.

O projeto Viva Mais Cidadania é uma ação socioeducativa de curta duração que promove a educação digital e midiática para pessoas idosas. O objetivo é capacitá-las para acessar serviços digitais, enfrentar violência patrimonial e financeira e desenvolver habilidades de análise e participação crítica no ambiente digital.

A ação acontece por meio da Gerência da Pessoa Idosa do Recife e em parceria com o Ministério Federal dos Direitos Humanos e da Cidadania e a Universidade de Pernambuco (UPE).

