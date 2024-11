Compaz Leda Alves recebe projeto que prepara mulheres para o concurso de Rainha do Carnaval

A- A+

Nos dias 22 e 23 de novembro, o Compaz Leda Alves, localizado no Pina, será palco do projeto “Um Passo para o Reinado”, que oferece aulas e palestras voltadas para mulheres interessadas em participar do concurso de Rainha do Carnaval.

As atividades, gratuitas e abertas a todas as idades, ocorrerão em dois horários: no primeiro dia, das 14h às 18h, e no segundo, das 8h às 12h

Os encontros abordarão temas como dança e a história da Rainha do Carnaval do Recife, com o objetivo de promover, incentivar e fortalecer a participação feminina no concurso.

De acordo com a idealizadora do projeto, Emilayne Gomes, Rainha do Carnaval em 2016, “a ideia surgiu da necessidade de algumas meninas, que conhecem minha trajetória no concurso e sempre me pediam orientação”.

As interessadas em participar devem se inscrever por meio de um formulário disponível no Instagram do projeto.

