DESFILE Sabrina Sato já havia falado sobre sonho de desfilar grávida no Carnaval; entenda Sabrina é rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Vila Isabel, no Rio de Janeiro

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram nesta quarta-feira (16), que estão esperando um filho. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da apresentadora ao Estadão. Sabrina está no terceiro mês de gestação - o que significa que, no Carnaval de 2025, a apresentadora pode entrar na avenida de barrigão.

Sabrina é rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Vila Isabel, no Rio de Janeiro. A apresentadora é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle. Os dois ficaram juntos por sete anos e se separaram em março de 2023.

Em 2018, antes de ser mãe pela primeira vez, a apresentadora falou sobre o sonho de desfilar grávida em entrevista à Quem. Na ocasião, estava noiva de Duda Nagle.

"Eu ainda quero entrar na avenida grávida, mas não será este ano Já tirei o DIU (dispositivo intrauterino) e fui pedida em casamento. Agora vamos trabalhar nisto", disse Sabrina. Zoe nasceu em novembro daquele ano.

"Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", diz a nota enviada pela assessoria da apresentadora.

Sabrina e Nicolas começaram a se relacionar em fevereiro e noivaram em setembro.

Em entrevista recente ao Estadão, a apresentadora falou sobre o relacionamento. "Vou ser sincera, eu estava muito bem curtindo minha fase solteira. Não por nada... estava curtindo minha companhia, minha família, minha filha. E então ele apareceu. E mudou tudo. Não esperava me apaixonar tão cedo, mas também não ia me privar de sentir nada", contou.

