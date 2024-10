Pai do novo filho de Sabrina Sato, Nicolas Prattes já mudou visual várias vezes; veja fotos

A- A+

Noivo de Sabrina Sato, que anunciou nesta quarta-feira (16) a gravidez de seu segundo filho, Nicolas Prattes já mudou o visual várias vezes. Em cena em ''Mania de você'', novela das 21h da TV Globo, como Rudá, um dos quatro protagonistas, o ator se relaciona com a aporesentadora há nove meses e ficou noivo no mês passado. Sabrina é mãe de Zoe, de 5 anos, do seu antigo relacionamento com Duda Nagle.

Para a caraterização para a trama de João Emanuel Carneiro, Nicolas apareceu primeiro com megahair. Após a passagem de dez anos na história, o personagem surge com cabelo bem mais curto e com a barba também menor.

A caracterização para a segunda fase da novela seria então a terceira mudança visual do ator. Na última aparição na TV, em ''Fuzuê'' (que finalizou em março de 2024), Nicolas Prattes estava sem barba e com cabelo curto — para as gravações, ele ainda usava óculos arredondados. Alguns anos antes, o artista estava de bigode para ''Éramos seis'', trama de época exibida às 18h, na emissora.

A primeira aparição de Nicolas Prattes na TV foi em "Terra nostra", quando interpretou o pequeno Francesquinho, filho dos protagonistas Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda).

