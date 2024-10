Sabrina Sato e Nicolas Prattes: app que usa inteligência artificial projeta como será filho ou filha

A- A+

A internet está em polvorosa com o anúncio de gravidez de Sabrina Sato. A apresentadora está esperando um bebê do ator Nicolas Prattes. Sabrina e Nicolas estão juntos desde o início do ano — em setembro, eles ficaram noivos.

Sabrina já é mãe da pequena Zoe, fruto do casamento que teve com o ator Duda Nagle. Já Nicolas será pai de primeira viagem. "Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", disse Sabrina em nota, via assessoria de imprensa.

Como seria o filho ou a filha de Sabrina Sato e Nicolas Prattes?

Um aplicativo de inteligência artificial imaginou como seria o filho ou a filha de Sabrina e Nicolas. Com base em imagens dos pais, o Baby Generator faz uma previsão dos traços da criança. Veja a seguir.

Crédito: Reprodução | Baby Generator faz uma previsão dos traços da criança

