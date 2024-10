Vídeo: Nick Jonas deixa palco às pressas em Praga após ter laser apontado para a cabeça

A- A+

Um show dos irmãos Jonas Brothers foi interrompido em Praga, na República Tcheca, depois que um dos artistas do trio, Nick Jonas, teve um laser apontado para sua cabeça.



Um vídeo registrado por uma pessoa que estava na O2 Arena mostra o momento em que o marido de Priyanka Chopra desce as escadas e faz um sinal de "T" com as mãos antes de sair correndo da área de apresentação.

Um representante da arena confirmou à revista Variety que o show foi interrompido por "vários minutos", na noite de terça-feira.

Pessoal, uma fã subiu esse vídeo onde mostra exatamente o momento que o laser mira no Nick durante a performance no palco B.



Acredita-se que ele tenha se assustado. Não se sabe ainda a origem do lazer.

O show continuou normalmente, após a pausa.



Oq acham? #nickjonas pic.twitter.com/fCi2ba8X4S — Jonas Brothers Brasil (@JBoficialBR) October 15, 2024

Ao ver o sinal de Nick, a equipe do artista também se mobiliza pela interrupção do show.



Momento em que Nick pede para pausar o show e sai correndo. Também a relatos que o microfone dele estava com problemas hoje. pic.twitter.com/ISWLQ5W0gv — Jonas Brothers Brasil (@JBoficialBR) October 15, 2024

"Podemos confirmar que a apresentação dos Jonas Brothers teve que ser interrompida por vários minutos devido ao uso de um apontador laser proibido pela pessoa", afirmou o porta-voz. "O serviço organizador respondeu à ocorrência. Depois de alguns minutos, a banda continuou sua apresentação."

Segundo o Popline, pessoas que estavam na arena viram o responsável pelo laser ser retirado do local por seguranças.

Procurada pela revista, a equipe dos Jonas Brothers ainda não se manifestou sobre o caso. A ocorrência motivou um debate sobre a segurança de artistas no palco, num momento em que não raro viralizaram imagens de cantores atingidos por objetos durante as apresentações.

