Sabrina Sato, grávida aos 43 anos, diz que gestação a deixou ''quieta'' pela primeira vez; entenda

Foi um fato inédito, como costuma dizer Sabrina Sato, no tom alegre de sempre. Grávida aos 43 anos, a apresentadora conhecida pela constante animação e presença frequente em festas e eventos já disse — em entrevista ao GLOBO — que só conseguiu "ficar quieta" pela primeira vez na vida, e ao longo de um mês inteiro, durante a gestação de Zoe, de 5 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle.



Nesta quarta-feira (16), ela revelou que aguarda um novo filho com o ator Nicolas Prattes, de 27 anos, com quem namora desde o início deste ano.

Sabrina nunca escondeu que foi difícil o início da gravidez de Zoe. Nos primeiros meses da gestação, ela foi diagnosticada com hematoma subcoriônico, problema também conhecido como descolamento ovular, que ocorre quando há um acúmulo de sangue entre a placenta e a parede do útero. Seguindo recomendações médicas, ela permaneceu por um mês inteiro no hospital.



"Pela Zoe, fiz algo inédito: fiquei quieta por um mês inteiro", contou ela, à época, ao GLOBO.



"Foi um milagre a minha garotinha ter vingado e estar aqui. Todos me preparavam para o pior, incluindo os médicos. As chances eram pequenas. Superada essa fase, minha gravidez foi incrível. Não enjoei, trabalhei para caramba e cheguei a mudar de casa", relatou ela, em entrevista ao GLOBO.

O trabalho de parto durou nada menos do que um dia. Desde o início da gravidez de Zoe, a apresentadora dizia que desejava s e submeter a um parto humanizado. Após 24 horas em trabalho de parto, sem conseguir a dilatação necessária para o nascimento da filha, ela teve de recorrer à cesárea.

O parto de Zoe, aliás, foi documentado por meio de vídeo:

