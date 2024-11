A- A+

Carnaval 2025 Homem da Meia-Noite homenageia Getúlio Cavalcanti e cinco agremiações no Carnaval de 2025 Tema do desfile será "O Bom Sebastião", que faz referência à letra música do mestre do frevo

Ainda é novembro, mas o tradicional bloco do Homem da Meia-Noite revelou, na manhã desta quinta-feira (7), o tema do próximo desfile e quem irá homenagear em 2025. O Boneco sairá pelas ladeiras de Olinda no dia 1º de março.

No anúncio, realizado no Museu do Paço do Frevo, área central do Recife, o Calunga anunciou "O Bom Sebastião" como tema do próximo ano.

A temática faz referência a uma música do mestre do frevo, Getúlio Cavalcanti, que será um dos homenageados do bloco carnavalesco.

"O Calunga traz seu tema 2025 com uma história de amizade que virou música, lembrando um tempo em que o amor pelo Carnaval andava de mãos dadas, com a vida e a história do povo pernambucano", explicou Luiz Adolpho, presidente do Homem da Meia-Noite.

Além de Getúlio, mais cinco agremiações foram anunciadas como outras homenageadas do Calunga. São elas: o Coral Edgar Moraes, o Bloco da Saudade, o Bloco das Flores e o Batutas de São José.

De acordo com Adolpho, a ideia do próximo desfile do Homem da Meia-Noite é fazer um resgate do lirismo, da poesia e da beleza dos carnavais do Estado.

"Nós nos sentimos muito lisonjeados, e agradecemos a Adolpho e a toda equipe, porque foi uma emoção muito grande, quando o convite foi feito, estar juntos dos blocos irmãos e do nosso querido Getúio Cavalcanti. É uma honra participar do Carnaval de 2025 do Homem da Meia-Noite", relatou a representante do Bloco das Flores.

Bloco das Flores e Bloco Flor da Lira serão algumas das agremiações homenageadas. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Roupa do Homem da Meia-Noite

Durante o evento, também foi revelado quem irá confeccionar a roupa do Gigante. Os carnavalescos Cid Cavalcanti e Josué, representando os blocos "O Bonde" e o "Cordas e Retalhos", respectivamente, ficaram encarregados da missão.





"Este convite, além de ser honroso, na verdade, é um grande desafio e uma responsabilidade do tamanho do Gigante, mas é muito gratificante e muito emocionante", confessou Cid.

A gravata do Calunga também foi revelada na cerimônia. A entrega da roupa completa será realizada no dia 2 de fevereiro de 2025, data que o Boneco celebra 93 anos de história.

Josué, à esquerda, e Cid Cavalcanti, à direita, seguram a gravata do Homem da Meia-Noite. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

