folia Camarotes do Recife e de Olinda 2025: confira opções já à venda para os dias de Carnaval Do Bairro do Recife, passando pelo Galo e chegando a Olinda, há opções para todos os gostos e bolsos para quem quiser curtir a festa, "de camarote"

Carnaval pela bandas de Recife e de Olinda, não acaba quando termina. A quarta-feira pode até ser ingrata, mas não desanima o folião.



É que oficialmente rola o adeus ao sobe e desce de ladeiras em Olinda, à multidão do Galo e à nostalgia do Bairro do Recife, mas os planos para a próxima embriaguês do Frevo recomeçam em contagem regressiva - e acelerada pela venda antecipada de ingressos para espaços e camarotes.



Portanto, eis abaixo uma listinha (básica) para organizar a vida carnavalesca de 2025, ainda em 2024. Bora, né?

PRÉVIAS DE CARNAVAL CASA ESTAÇÃO DA LUZ

Spok e convidados

Quando: dias 2, 9, 16 e 23 de fevereiro

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

A partir de R$ 30 (1º lote) via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



CARNAVAL NA CASA ESTAÇÃO DA LUZ

Quando: de 1º a 4 de março

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

A partir de R$ 160 (1º lote) via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



CASA BABYLON - OLINDA

Quando: de 1º a 4 de março

Onde: Rua do Bonfim, 171, Carmo, Olinda

A partir de R$ 200 (pré venda) via Sympla ou no telefone (81) 9 9880-0041

Informações: @casadababylon



CARVALHEIRA NA LADEIRA

Quando: de 1º a 4 de março

Onde: Parque Memorial Arcoverde

Pré-vendas encerradas e abertura das vendas em breve

Informações: @carvalheiranaladeira

CAMAROTE BOTECO NA LADEIRA

Quando: de 1º a 4 de março

Onde: Rua de São Bento, 344, Olinda

A partir de R$ 160 no site Evenix

Informações: @boteconaladeira

CAMAROTE NOSSO GALO 2025

Quando: Sábado, 1º de março

Onde: Rua Imperial, Bairro de São José

A partir de R$ 310 (open bar + café da manhã) no site Bilheteria Digital

Informacões: @camarotenossogalo ou no telefone (81) 9 8813-2867



CAMAROTE MAJESTIC

Quando: Sábado, 1º de março

Onde: Rua Imperial, 1410, Bairro de São José

A partir de R$ 310 (1º lote) via Evenix

Informações: @camarotemajestic ou (81) 9 9910-700 (WhatsApp)

CAMAROTE GALO DOWNTOWN

Quando: Sábado, 1º de março

Onde: Praça Sérgio Loreto

A partir de R$ 350 (1º lote) via Evenix

Informações: www.downtownnogalo.com.br

CAMAROTE GALO SUMMER

Quando: Sábado, 1º de março

Onde: Rua Imperial, 1149, Bairro de São José

A partir de R$ 385 (3º lote) via Evenix

Informações: @camarotegalosummer



CAMAROTE ESQUINA DO GALO

Quando: Sábado, 1º de março

Onde: Praça Sérgio Loreto, 1018

A partir de R$ 300 via Evenix

Informações: @camaroteesquinadogalo





CAMAROTE DO ZEZO

Quando: Sábado, 1º de março

Onde: Rua Imperial, 575, Bairro de São José

A partir de R$ 480 (3º lote) via Evenix

Informações: @camarotedozezo



CAMAROTE MARCO ZERO

Quando: de 27 de fevereiro a 4 de março

Onde: Palácio do Comércio de Pernambuco

A partir de R$ 350 (open bar, atrações e segurança privada), no site www.camarotemarcozero.com.br

Informações: @camarotemarcozero

CAMAROTE SEU BOTECO

Quando: de 27 de fevereiro a 4 de março

Onde: Marco Zero (Bairro do Recife)

A partir de R$ 450 (1º lote) via Evenix

Informações:

