Carnaval Recife 2025: inscrições abertas para subvenção carnavalesca

Agremiações da Cultura Popular, que desfilam em polos e corredores da folia de Momo no Recife, podem ser inscritas na convocatória de habilitação à subvenção carnavalesca para a festa do próximo ano.



Abertas até o próximo dia 23 de outubro, interessados podem realizar a inscrição no site www.culturarecife.com.br.

Pago em duas parcelas, o benefício é destinado a onze modalidades de agremiações: afoxés, blocos afro, blocos de samba, blocos de pau e corda, bois de carnaval, caboclinhos, clubes de boneco, clubes de frevo, escolas de samba, maracatus de baque solto, maracatus de baque virado, tribos de índios, troças carnavalesca ou ursos (la ursas).





Podem participar da convocatória agremiações, associações, federações e entidades sem fins lucrativos, em funcionamento e sediadas em Pernambuco há 100 anos - desde que participantes do Concurso de Agremiações, ou sediadas no Recife há cinco anos, participando ou não da disputa.

O resultado dos habilitados será anunciado em 12 de novembro.



Serviço

Inscrições para convocatória de habilitação à subvenção carnavalesca para 2025

Até 23 de outubro, no site www.culturarecife.com.br

