III Corrida dos Morros reúne mais de três mil pessoas e destaca inclusão e cultura no Recife

O Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, se transformou, nesse domingo (24), em um ponto de encontro para esporte, fé e inclusão. A 3ª Corrida dos Morros atraiu mais de três mil pessoas, que enfrentaram os desafiadores percursos de 1,6 km, 4 km e 8 km, celebrando a cultura e o espírito de superação em uma atmosfera única.

Oficializado pela Lei nº 19.319/2024, o evento já ocupa um lugar de destaque no calendário da cidade, conectando o esporte às comunidades locais. Os trajetos incluíram ruas históricas como Vasco da Gama, Itacoatiara e Alto José Bonifácio, enriquecidos por apresentações culturais de maracatu e frevo, reforçando a identidade artística e cultural do Recife.

Superação e emoção nos morros do Recife

Entre os momentos mais marcantes desta edição, a história da empresária Deane dos Santos, de 65 anos, emocionou o público. Após sofrer um grave acidente em julho, ela concluiu seus primeiros 4 km no evento.

"Estou maravilhada, foi uma corrida espetacular. Hoje, cada quilômetro percorrido foi um símbolo da minha fé e superação", declarou Deane, agradecendo a Nossa Senhora da Conceição por sua recuperação.

A participação de Henri, de 3 anos, filho de Laiza Moreira, também comoveu. Há um ano, Laiza rezava para que o menino conseguisse andar. No domingo, ela testemunhou o filho não apenas andando, mas correndo pela primeira vez.

"É indescritível ver meu filho correndo no mesmo lugar onde pedi tanto por esse milagre", disse Laiza, emocionada.

3ª Corrrida dos Morros aconteceu no último final de semana - Foto: Divulgação

Inclusão em foco

A corrida também teve uma largada especial para cerca de 250 crianças e adolescentes autistas, em parceria com o Instituto do Autismo (IDA). Um circuito adaptado de 300 metros garantiu acessibilidade e reforçou o compromisso do evento com a inclusão.

Apoio e fortalecimento comunitário

A oficialização do evento foi destacada pelo vereador Samuel Salazar (MDB), autor da lei que institucionalizou a Corrida dos Morros. "Essa iniciativa fortalece laços sociais, movimenta comunidades e celebra nossa cidade", afirmou. O evento, agora realizado duas vezes ao ano, contempla tanto a Zona Norte quanto a Zona Sul do Recife.

Parcerias e solidariedade

Organizada pela Prensa Marketing Esportivo, a corrida contou com apoio da Prefeitura do Recife. Iniciativas como doações de alimentos e inscrições gratuitas, viabilizadas por parcerias com a Refavela e o Instituto Assaí, consolidaram o evento como um símbolo de integração entre esporte, cultura e solidariedade no Recife.

