ONG pernambucana investe quase R$ 1 milhão em jovens empreendedores

A ONG Giral, com sede em Glória do Goitá, investiu mais de R$ 900 mil nos últimos dois anos para apoiar jovens empreendedores de municípios da Zona da Mata pernambucana, como Glória do Goitá, Feira Nova, Lagoa de Itaenga e Pombos.

A iniciativa busca gerar emprego, renda e desenvolvimento regional, por meio do Programa de Formação de Adolescentes e Jovens Empreendedores, voltado a jovens de 16 a 29 anos.

O programa qualifica os participantes para abrir seus próprios negócios e oferece um aporte de até R$ 2.400 por aluno, destinado ao capital inicial.

Em 2023, 170 jovens receberam R$ 408 mil, e a mesma quantia foi disponibilizada para a turma de 2024. A formatura deste ano será em 6 de dezembro, no auditório da ONG.

Financiado por instituições como a Inter-American Foundation (IAF), o Banco Santander e o BTG Pactual, o programa também visa a reduzir a migração de jovens para capitais em busca de melhores oportunidades.

Transformação

Joyce Maria da Silva, 28 anos, de Pombos, encontrou no curso uma oportunidade de mudar de vida. “Foi um divisor de águas. Entendi que, além de técnicas, precisava de conhecimentos para empreender”, contou. Joyce investirá os recursos recebidos em equipamentos para o seu estúdio de estética.

Já Cibele Adalgisa de Araújo, 29 anos, moradora de Lagoa de Itaenga, usará o financiamento para ampliar a produção de hortifruticultura orgânica no sítio da família. “O curso agregou valor à minha vida pessoal e profissional. Hoje, sou uma mulher realizada”, afirmou.

Além do aporte financeiro, a Giral contribui para diversificar a economia local, estimular a inovação e fortalecer as comunidades atendidas. Atualmente, a ONG beneficia mais de 5 mil pessoas e atua em dez municípios da Zona da Mata, além de cidades do Recife e Região Metropolitana.

