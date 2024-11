A- A+

DOAÇÃO DE SANGUE Semana do Doador de Sangue: Hemope tem programação com homenagens, coleta externa e conscientização Ao longo da semana, todos os oito hemocentros do Estado terão atividades para reconhecer a importância dos doadores

Começa nesta segunda-feira (25) a Semana do Doador de Sangue em Pernambuco. Para marcar a abertura, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) realizou, nesta manhã, a entrega simbólica de certificados em homenagens aos doadores que fazem parte da história de 47 anos da fundação.

Ao longo da semana, todos os oito hemocentros do Estado terão atividades para reconhecer a importância dos doadores, bem como incentivar a doação de sangue.

O objetivo é aumentar os estoques de bolsas de sangue nas unidades do Hemope do Litoral ao Sertão.

Os hemocentros estão localizados nas cidades de Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Ouricuri, Petrolina, Recife, Salgueiro e Serra Talhada.

No Recife, o funcionamento do Hemope para receber as doações ocorrerá das 7h15min às 18h30.





“É um momento para agradecer aqueles que, ao longo do ano, têm esse gesto tão nobre e generoso de doar sangue. Os doadores são o coração do Hemope e, sem essa ação de amor, nossa missão de levar esperança a quem precisa não seria possível”, ressalta a diretora-presidente do Hemope, Raquel Santana, convocando a população para realizar novas doações ao longo da semana.



Coleta externa

A programação da Semana do Doador de Sangue terá, nesta terça-feira (26), uma coleta externa de doação.

A ação será na Universidade Tiradentes e Centro Universitário Tiradentes (Unit), localizada na Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana.

O atendimento ocorrerá em dois períodos: das 8h30 às 12h e das 13h às 16h, com expectativa de receber até 120 candidatos no dia.

Critérios de doação

Para doar sangue, é preciso estar saudável, ter entre 18 e 69 anos – neste último caso, desde que a primeira doação no Hemope tenha sido feita até os 60 anos –, pesar mais de 50 kg, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), bem alimentado, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, além de apresentar documento original, com foto, emitido por órgão oficial, como a Carteira de Identidade, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Cartão de Identidade de Profissional Liberal, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Veja também

MUNDO Bessent pretende reduzir dívida dos EUA, mas promete cumprir cortes de impostos de Trump