SOLIDARIEDADE Doação de sangue: Imip realiza campanha em parceria com o Hemope Entre os dias 7 e 8 de novembro, colaboradores do Instituto poderão doar sangue; saiba como participar

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) irá promover, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), uma campanha de doação de sangue destinada exclusivamente aos colaboradores da instituição. A coleta será realizada entre os dias 7 e 8 de novembro, no prédio da Diretoria de Ensino do instituto, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h.

Doar sangue é um gesto de solidariedade que pode salvar vidas, já que uma única bolsa de sangue pode beneficiar mais de uma pessoa ao ser transformada em componentes como hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado.

Para participar da campanha, os doadores devem atender a alguns critérios: ter entre 18 e 60 anos 11 meses e 29 dias, pesar mais de 50 kg (descontando o peso das roupas e acessórios), apresentar características normais de saúde (frequência cardíaca entre 60 e 100 bpm) e não estar em jejum, sendo recomendada uma refeição leve e sem muita gordura.

É necessário também apresentar um documento oficial com foto, seja original ou cópia autenticada legível e em bom estado de conservação.

Serviço

Doação de sangue no Hemope

Dias e horários: seg a sáb (inclusive feriados), das 7h15 às 18h30

Local: Rua Joaquim Nabuco, 171 - Cep 52.011-900 - Graças, Recife

Para mais informações: 81 3182-4600 - 3182-4648 ou Disque Doação 0800-081-1535.

