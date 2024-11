A- A+

SAÚDE DO HOMEM Novembro Azul: Prefeitura do Recife promove ações de conscientização sobre importância dos cuidados Ações acontecem em pontos estratégicos da cidade para reforçar a importância do cuidado à saúde da população masculina em todas as fases da vida

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Saúde, deu início à Campanha Novembro Azul, que busca conscientizar a população masculina sobre a importância da prevenção contra o câncer de próstata, promovendo a saúde integral dos homens.

Durante todo o mês de novembro, serão realizadas ações em diversos pontos da rede de atenção à saúde do Recife, desenvolvidas em parceria com os Distritos Sanitários da cidade.

O objetivo das ações é ofertar atividades de promoção, educação e prevenção à saúde para população masculina em diversas fases de vida.



O gestor da política de saúde do homem do Recife, David Costa, ressalta que o Novembro Azul dá continuidade às iniciativas já implementadas pela secretaria.

“Nosso objetivo é incentivar ainda mais os homens a cuidarem de sua saúde e realizarem exames de rotina, abordando questões frequentemente negligenciadas. Esse é um compromisso que assumimos para promover uma vida mais saudável e prevenir doenças que impactam a qualidade de vida da população masculina”, afirma.

A campanha também inclui atividades direcionadas ao público masculino em locais como nas sedes dos Distritos de Saúde, Unidades básicas de Saúde, APAE Casa Amarela, campos de futebol e em outros pontos estratégicos, visando promover a conscientização sobre a importância do autocuidado e da prevenção.

Além das ações, os homens também são instruiídos a respeito da importância da procura dos homens por serviços da atenção primária dos bairros em que residem para dar continuidade ao cuidado.

Uma estratégia para ampliar a oferta do cuidado à Saúde do homem é o pré-natal do pai/parceiro, realizando a consulta no momento em que ele se encontra na unidade ou via agendamento para outro momento.

Programação:

05/11/2024 - APAE Casa Amarela: Roda de Conversa com pais e presentes sobre assuntos relacionados aos Eixos da Política de Saúde do Homem: acesso e acolhimento; prevenção de violência e acidentes; sexualidade responsável e planejamento familiar; paternidade e cuidado; doenças prevalentes na população masculina

06/11/2024 - Centro POP, Santo Amaro: Roda de conversa sobre promoção e prevenção à Saúde do Homem

08/11/2024 - Grande Recife Consórcio de Transporte Urbano: Ação em Saúde do Trabalhador com palestra sobre cuidados à saúde e outros serviços

10/11/2024 - Campo Gramadão: "Saúde em Campo" – evento com atividades de promoção à saúde durante o jogo comunitário, incluindo palestras e serviços de prevenção, como: aferição de pressão arterial; avaliação de IMC; vacinação; rastreamento de câncer de boca; auriculoterapia e testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites.

12/11/2024 - Santo Amaro: Palestra sobre a Saúde Integral do Homem, com temas sobre câncer de próstata, câncer de pênis e câncer de mama. Serão oferecidos testes rápidos de ISTs, limpeza de pele, aferição de pressão arterial e outras orientações de saúde.

13/11/2024 - Igreja das Fronteiras: Ação de testagem rápida de HIV e sífilis, HGT, vacinação e orientação sobre saúde bucal, arboviroses, distribuição de kits de higiene e preservativos.

30/11/2024 - Terreiro de Pai Inácio: Avaliação de IMC, testes rápidos de ISTs, vacinação, e rodas de conversa sobre câncer e saúde do homem, com práticas integrativas, como auriculoterapia e ventosaterapia.



