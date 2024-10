Novembro Azul: Hospital de Câncer de Pernambuco promove campanha de conscientização

A- A+

Em alusão ao Novembro Azul, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) lançou a campanha “Para além do câncer de próstata”, com o objetivo de conscientizar sobre todos os tipos de câncer que acometem homens: pênis, testículo, rim, bexiga, entre outros.

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, depois do câncer de pele. A doença é mais frequente em homens acima de 60 anos, mas fatores como histórico familiar e obesidade podem aumentar o risco.

“Quanto mais idosos a população, maiores as chances de desenvolver o câncer de próstata. Apesar de ter uma alta taxa de mortalidade, ele é altamente tratável se diagnosticado no início, com boas chances de cura e sobrevida”, explica o urologista do HCP, Felipe Dubourq.

O câncer de pênis é uma doença evitável, associada principalmente à falta de higiene íntima. Felipe destaca a falta de informação como um problema, especialmente entre as populações mais vulneráveis: “A educação sobre higiene íntima masculina é essencial para prevenir essa doença, que ainda tem incidência elevada em algumas regiões pobres do mundo”.

Além disso, o procedimento de circuncisão (retirada da pele que cobre a glande do pênis) é um fator protetor, pois essa pele dificulta a limpeza na região.

No caso do câncer de testículo, embora raro, acomete homens jovens, entre 15 e 35 anos. Nódulos ou aumento no volume do testículo são sinais de alerta, e a detecção precoce eleva as chances de cura.

No câncer de rim, há uma prevalência a partir dos 50 anos. Fatores de risco incluem tabagismo, obesidade e hipertensão.

O câncer de bexiga, frequentemente ligado ao tabagismo, é mais prevalente em homens acima dos 55 anos. Sintomas como sangue na urina e vontade frequente de urinar não devem ser ignorados.

Todos esses cânceres têm um forte fator de risco em comum: o tabagismo.

“O tabagismo é um mal que provoca todos os tipos de câncer, inclusive os de próstata, pênis, testículo, bexiga e rim. No caso desses dois últimos, ainda há o fator do alcoolismo, que é altamente prejudicial. O estilo de vida interfere na saúde do homem”, pontua Felipe.

