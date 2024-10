Outubro Rosa: Folha de Pernambuco promove palestras de conscientização aos profissionais

A- A+

A Folha de Pernambuco promoveu, na tarde desta quarta-feira (30), uma palestra voltada aos seus profissionais sobre a conscientização e prevenção do câncer de mama, em alusão à campanha Outubro Rosa.

O evento contou com a presença da psicóloga Taciana Veras e da enfermeira Bárbara Marques, ambas residentes do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP).

A palestra, conduzida pelas profissionais, trouxe informações e orientações práticas para a detecção precoce da doença que mais atinge mulheres no Brasil, com 66.280 registrados no ano de 2021, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Também durante a atividade, foram abordados o passo a passo do autoexame e a importância da realização da mamografia regular, além de discutir os fatores de risco e as formas de prevenção da doença.

As participantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e discutir casos práticos, proporcionando um ambiente de aprendizado.

Bárbara, enfermeira do HCP, ressaltou a importância da disseminação da informação sobre o câncer de mama:

“É muito importante a gente trazer essas informações. Não só no mês de outubro, mas a gente sabe que esse mês é o mês que a gente consegue abordar mais, dar uma maior ênfase para que a gente consiga conscientizar as mulheres sobre os principais fatores de risco, as formas de prevenir, para que a gente consiga diminuir cada vez mais os índices de câncer de mama”, pontuou.

Mamografia gratuita

A mamografia é um exame de imagem utilizado para identificar lesões e nódulos, além de ser a maneira mais eficiente de identificar o câncer de mama.



O Hospital do Câncer de Pernambuco oferece mamografias gratuitas durante todo o ano. O agendamento pode ser realizado por mulheres de 40 anos ou mais, através deste link.





