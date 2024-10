Outubro Rosa: Caminhada das Mulheres oferece serviços gratuitos em Jaboatão; confira programação

A- A+

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes irá promover, nesta quarta-feira (30), duas ações com atividades voltadas ao cuidado com as mulheres, em alusão ao Outubro Rosa.

A programação se inicia às 8h, com a 3ª Caminhada das Mulheres. Ao final do percurso, serão oferecidos serviços gratuitos de saúde e cidadania.

A caminhada terá concentração no viaduto Geraldo Melo, o Pecom, em Prazeres, finalizando no Ambulatório Especializado Ensino-Serviço, ao lado do Palácio da Batalha.

No local, serão disponibilizados serviços como mamografia, vacinação da gripe para adultos e crianças, clínico geral, aferição de pressão arterial, controle de diabetes e atendimento odontológico, das 9h às 12h.

Também estarão presentes os serviços de emissão do cartão SUS, balcão da cidadania, com o encaminhamento para emissão de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito, emissão de comprovante de residência, CadÚnico e orientações sobre as ações de combate à violência contra a mulher.

Andréa Medeiros, primeira-dama de Jaboatão, destacou a importância do evento e fez um convite para as mulheres:

“A cor rosa é o símbolo desta campanha de conscientização e de atenção ao seu corpo. Um simples toque pode salvar sua vida. Junte-se a nós e venha cuidar da sua saúde”, reforçou.

Serviço:

Data: 30 de outubro (quarta-feira)

3ª Caminhada das Mulheres: a partir das 8h, saindo do viaduto Geraldo Melo (PECOM)

Serviços de saúde e cidadania: das 9h às 12h, no estacionamento do Palácio da Batalha.

Veja também

conflito Rússia afirma ter realizado novos exercícios com forças de dissuasão nuclear