VIDA MARINHA Golfinho é encontrado morto na praia de Piedade, em Jaboatão Animal não possuía marcas de ferimentos no corpo segundo veterinário do ICMBio

Um golfinho foi encontrado morto, na tarde dessa segunda-feira (28), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



O golfinho foi encontrado na faixa de areia nas proximidades do Espaço Vida Marinha, local dedicado à educação ambiental e à valorização dos ecossistemas costeiros.



O encalhe do animal marinho foi comunicado pela Prefeitura de Jaboatão ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que realizou o resgate do golfinho por meio do Centro de Mamíferos Aquáticos (CMA).

Segundo o veterinário do CMA Lucas Inácio Melo, o animal era adulto da espécie "golfinho-nariz-de-garrafa" (Tursiops truncatus) e media cerca de 3,2 metros.

Lucas Inácio de Melo ainda afirmou que o golfinho não possuía marcas de ferimentos no corpo e que encalhes do tipo podem acontecer em qualquer trecho do litoral. Exames serão feitos para indicar a causa da morte do animal.

"Não tinha marca que expressasse a causa mortis. Estamos estudante para saber o que de fato aconteceu. Não sabemos o motivo para que ele possa ter encalhado, pode ter sido alguma doença ou colisão com embarcação", explicou o veterinário à Folha de Pernambuco.

O veterinário do CMA destacou que, em caso de alguém encontrar um animal marinho morto e encalhado na praia, a recomendação é evitar o toque para mitigar eventual risco de contaminação, uma vez que, não se sabe a procedência do bicho.

É preciso também acionar autoridades competentes, como a Polícia e o Corpo de Bombeiros. "A recomendação é que se deixe o animal no canto em que ele está. Os órgãos fazem o isolamento da área e os primeiros atendimentos", completou.

