Região Metropolitana do Recife Baleia é encontrada morta, em estado de decomposição, no Pontal da Ilha de Itamaracá Imagens mostram o animal sendo arrastado pela correnteza e bem perto da faixa de areia

Uma baleia foi encontrada morta, em estado de decomposição, no mar da Ilha de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife, nesta sexta-feira (25).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o animal morto é avistado por banhistas na área conhecida como Pontal da Ilha.

As imagens mostram a baleia sendo arrastada pela correnteza e bem perto da faixa de areia, chamando a atenção de banhistas.

Segundo o analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA), Fábio Adônis, o animal, da espécie cachalote, foi visto no final da manhã desta sexta.

Ainda de acordo com o profissional, uma equipe do CMA, incluindo uma médica veterinária e dois tratadores, foi enviada ao local.



Uma retroescavadeira também foi acionada e tenta retirar a baleia morta do mar.



O analista ambiental ressalta que, devido ao tamanho e peso do animal, o trabalho de retirada deve durar todo o dia.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Itamaracá para obter outras informações, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

