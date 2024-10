A- A+

recife Dia do Servidor Público: confira o que abre e o que fecha no Recife nesta segunda-feira (28) Com celebração da data, diversas secretarias e órgãos municipais do Recife vão ter horários de funcionamento alterados

O Dia do Servidor Público é celebrado nesta segunda-feira (28). Com isso, diversas secretarias e órgãos municipais do Recife vão ter horários de funcionamento alterados.

As feiras livres, mercados públicos e parques urbanos seguirão abertos, de acordo com a prefeitura. O Hospital Veterinário do Recife (HVR) também estará de portas abertas, das 7h às 13h, para atendimentos de urgência.

As unidades dos CRAS, CREAS, Rede Compaz, a sede da Autarquia de Controle de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e outras repartições da administração direta e indireta estarão fechadas. O mesmo vale para a sede da Prefeitura do Recife, localizada na área central da cidade. As atividades do prédio e o atendimento ao público serão retomados normalmente na terça-feira (29).



Em comemoração à data, inclusive, a Prefeitura do Recife antecipou a folha de pagamento de outubro para esta segunda-feira (28).

Confira, abaixo, mais detalhes e o que abre e fecha no Dia do Servidor Público no Recife:



Saúde

Os serviços de urgência e emergência permanecem funcionando 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), e no Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).

O Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro Sony Santos, anexo ao HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero, vítimas de violência.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) funcionará de plantão por meio do WhatsApp 3355-7712, das 8h às 17h.

A vacinação de influenza e atualização de calendário vacinal funcionará nos seguintes horários: shoppings Riomar (Pina), Recife (Boa Viagem) e Boa Vista, das 9h às 19h.

Mulher

Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estarão fechados na segunda-feira (28). As exceções são o Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, área central, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia; e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, em Areias, Zona Oeste da cidade, que atende todos os dias, das 7h às 19h.



Esportes

As unidades da Academia Recife estarão fechadas nesta segunda (28). O mesmo esquema se aplica ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão).



Cultura

Os espaços culturais mantidos pela Prefeitura do Recife não abrem às segundas.



Mercados e feiras

As feiras livres e os mercados públicos funcionam normalmente de segunda a sábado, das 6h às 18h.



Trânsito

Os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.



Assistência Social e Direitos Humanos

As exceções de funcionamento são o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão.



Também mantêm o seus serviços os restaurantes populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, que permanecem com a oferta de refeições para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.



Hospital Veterinário do Recife

Nesta segunda-feira (28), o Hospital Veterinário do Recife funciona em expediente diferenciado, aberto das 7h às 13h, para urgências.

Compaz

A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas na próxima segunda-feira (28).

Meio Ambeinte

O Jardim Botânico do Recife estará fechado nesta segunda-feira (28). O espaço volta com a sua programação normal a partir da terça-feira (29), das 9h às 15h, com entrada gratuita.

Procon

Não haverá expediente na sede do Procon Recife, no bairro de Santo Antônio, assim como os postos de atendimento do órgão.

Ouvidoria

Não haverá expediente, nem teleatendiment. Os registros poderão ser realizados nos demais canais: e-mail ([email protected]), App Conecta Recife e o portal da Ouvidoria. (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br/).

Procuradoria Municipal

Não haverá expediente nas Procuradorias Geral do Municipal e da Fazenda Municipal do Recife.

