Irmã Adélia Rua do bairro da Torre, no Recife, recebe nome em homenagem à Irmã Adélia A rua está situada na Vila Santa Luzia, no bairro da Torre, na Zona Oeste, onde ela atuou

A Rua Bom Jesus da Lapa, situada na Vila Santa Luzia, no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife, passa a se chamar “Rua Irmã Adélia”.

A mudança foi sancionada pela Prefeitura da Cidade do Recife através da Lei Municipal n° 19.318, a partir do projeto de Lei Ordinária n° 278/2023, de autoria do vereador Felipe Alecrim.



O nome é uma homenagem à religiosa que dedicou a vida ao cuidado e à evangelização dos mais necessitados.

Nascida em 16 de dezembro de 1922 em Pesqueira, no Agreste pernambucano, Irmã Adélia era reconhecida pela simplicidade e dedicação ao próximo. Ingressou no Instituto das Religiosas da Instrução Cristã no dia 12 de junho de 1940, congregação onde desempenhou diversas funçõesem e se dedicou a transmitir o Evangelho.



"A mudança do nome da rua para 'Rua Irmã Adélia' é um reconhecimento singelo, mas carregado de significado. É uma forma de perpetuar a memória e a missão de uma religiosa que dedicou toda a vida a servir os mais pobres e levar a mensagem de Cristo aos corações necessitados", destacou a superiora Provincial do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, Irmã Cleonice Santos.

Missão religiosa

Em 1982, atendendo ao convite do Padre João, da Paróquia das Graças, iniciou a missão na antiga Favela da Beira-Rio, atualmente conhecida como Vila Santa Luzia, na Torre.

Foi durante essa missão que Irmã Adélia encontrou a vocação mais profunda, oferecendo apoio moral, espiritual e material aos moradores. A presença constante dela e as ações generosas ajudaram a transformar a realidade da comunidade, sendo um exemplo de serviço e amor ao próximo.



Até o final de sua vida, Irmã Adélia, que morreu em 14 de outubro de 2013, manteve o compromisso com os mais vulneráveis, mobilizando uma rede de colaboradores para estender o amparo àqueles que mais precisavam.

Beatificação de Irmã Adélia

A dedicação inabalável e a fé profunda deixaram um legado que continua a inspirar a comunidade e o Instituto. De forma prática, fundou a Escola Nossa Senhora das Graças, que há 30 anos oferece educação de qualidade gratuita às crianças.



Atualmente, Irmã Adélia é reconhecida como Serva de Deus e o processo de beatificação e canonização está em andamento no Vaticano.

