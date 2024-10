Prédios-caixão: proprietários de imóveis em Jaboatão estão aptos a receber indenização

A- A+

Proprietários de apartamentos de cinco prédios-caixão localizados no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, estão aptos a participar da Semana Nacional de Conciliação da Justiça Federal, que acontece entre os dias 11 e 14 de novembro, para formalizar acordos e pagamentos de indenizações referentes aos seus imóveis.

Nesta primeira etapa, serão contemplados cinco prédios:

- Conjunto Habitacional Monza;

- Nossa Senhora da Conceição;

- Guilhermina Felix;

- Arrecife e

- Conjunto Habitacional Marcos Freire.

Os moradores deverão apresentar um documento de identificação (RG, CNH ou CPF); comprovante de residência; dados de conta bancária e comprovação da propriedade do imóvel à Caixa Econômica Federal (CEF), na agência localizada no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, ou enviar por e-mail ([email protected]) até a próxima quinta-feira (31).

Mutirão

O mutirão de conciliação para os conjuntos habitacionais indicados pelo Governo de Pernambuco acontecerá no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no bairro do Jiquiá, no Recife.



Além de Jaboatão, participam do mutirão moradores de Olinda e Paulista, totalizando 82 edifícios. A indenização prevista é de até R$ 120 mil por proprietário.

Ao todo, 431 prédios com alto risco de desabamento estão na lista para indenização e posterior demolição. O governo federal espera investir R$ 1,7 bilhão nos acordos.



Veja também

ATAQUE TERRORISTA Turquia ataca alvos militantes curdos no Iraque e na Síria, em aparente retaliação