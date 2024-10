Alepe ofertará 15 mil atendimentos gratuitos para marcar o 'Outubro Rosa e Novembro Azul'

A- A+

Neste ano, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove a campanha ‘Juntos nos Cuidamos: Outubro Rosa e Novembro Azul’. A programação conta com realização de 15 mil atendimentos médicos gratuitos, além de palestras sobre o tema. O agendamento para as consultas e exames começa na segunda-feira (21/10) e vai até 25 de outubro, com horários disponíveis das 8h às 16h, de segunda a quinta-feira, e sexta-feira das 8h às 13h.

Os interessados devem realizar a marcação pelos telefones (81) 3183.2424, (81) 3183.2026, (81) 99570-0067 e (81) 99776-0117 (celulares aceitam apenas ligações). A campanha ‘Juntos nos Cuidamos: Outubro Rosa e Novembro Azul’ será oficialmente lançada no próximo dia 29 com atendimentos nos dias 29, 30, 31 e nos dias 1º, 4, 5 e 6 de novembro. A ação é coordenada pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe.

Das 15 mil vagas abertas, 6 mil serão preenchidas por agendamento pela central telefônica da Alepe. São consultas médicas, exames de mamografia, ultrassonografia e prevenção, além dos atendimentos odontológicos. Alguns serviços voltados ao bem-estar e à cidadania serão realizados sem a necessidade de agendamento como parte das ações de inclusão e facilitação de acesso da população.



Serviços por agendamento

As especialidades disponíveis para agendamento incluem consultas em ginecologia, dermatologia, mastologia, urologia, cardiologia, endocrinologia, angiologia/vascular, nutrição e odontologia. Na área de oftalmologia, o atendimento oferecerá ciclo completo com consultas e encaminhamento para tratamento da visão, caso necessário.

Alepe promove a campanha ‘Juntos nos Cuidamos: Outubro Rosa e Novembro Azul’ - Divulgação

Também serão realizados exames de mamografia e ultrassonografia de mama, abdômen total, endovaginal, tireoide e próstata para maiores de 15 anos. O exame de mamografia estará disponível para mulheres de 40 a 69 anos. Já as ultrassonografias serão realizadas para pessoas a partir de 15 anos. O atendimento oftalmológico será oferecido para pacientes a partir de 12 anos.

Palestras

Além dos atendimentos, a campanha ‘Juntos nos Cuidamos’ inclui serviços de orientação através de palestras gratuitas sobre cuidados e prevenção que serão realizadas no dia 30 de outubro. A primeira será sobre saúde mental dos homens, das 9h às 12 horas, proferida pelo coordenador do curso de psicologia da Faculdade de Ciências Humanas (Esuda), Rômulo Oliveira.



A segunda ocorrerá das 14h às 17 horas, com dois temas correlatos. O primeiro sobre ‘A importância da Prevenção do Câncer de Mama”, ministrada pela médica Ana Beatriz Albuquerque. E o segundo sobre “A importância da Atividade Física na Prevenção e Tratamento do Câncer de Mama”, proferida pelo profissional de Educação Física, Rodrigo Oliveira. Todas as palestras serão realizadas no auditório Enio Guerra, na Alepe, e as inscrições são gratuitas pelo Instagram da Escola do Legislativo: @escoladolegislativope.



Demanda Espontânea

Além dos serviços agendados por telefone, haverá atendimentos por demanda espontânea (sem necessidade de agendamento), obedecendo à ordem de chegada. Entre esses serviços estão: atendimento jurídico pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE); emissão de carteira de identidade pelo Instituto Tavares Buril (levar foto 3x4, certidão de casamento original, certidão de nascimento original e taxa de pagamento com comprovante); retirada da primeira identidade para maiores de 60 anos com isenção de taxa; correção de registro de nascimento, teste de paternidade, divórcio e pensão alimentícia com orientação jurídica da Defensoria Pública.

Em parceria com o Detran-PE, a campanha da Alepe oferecerá serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) e de boletos para pagamentos.

Dentre os serviços, também terá o ambulatório do pé diabético, voltado para pacientes portadores da doença

Os pequenos empresários também serão contemplados com orientações sobre abertura de Microempreendedor Individual (MEI), consultas e parcelamentos de dívidas, obtenção de créditos junto ao Banco do Nordeste (BNB), além de serviços ofertados pelo Sebrae.

Outro destaque da Campanha ‘Juntos nos Cuidamos’ é o ambulatório do pé diabético. A unidade é voltada para atendimento exclusivo de pacientes portadores de complicações provocadas pela diabetes. Haverá ainda vacinação, testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatite, distribuição de preservativos e lubrificantes, além de massagem e higienização da pele.



Cooperação

Nesta edição da Campanha ‘Juntos nos Cuidamos’ a Alepe terá como parceiros o Banco do Nordeste (BNB), Sebrae, Defensoria Pública, Instituto Tavares Buril, Secretaria de Defesa Social, Detran-PE, Procon, Compesa, Neoenergia, Sesc, Sociedade Brasileira de Mastologia, Hemope, Fundação Altino Ventura (FAV), Centro Universitário Tiradentes (Unit), Faculdade de Ciências Humanas (Esuda), Prefeitura do Recife e a empresa de cosméticos Mary Kay.

Serviço

O que: Campanha “Juntos nos Cuidamos: Outubro Rosa e Novembro Azul”

Local: Em frente à Alepe, Rua da União, na Boa Vista

Quando: 29, 30 e 31 de outubro; e 1º, 4, 5 e 6 de novembro

Horário de atendimento: 9h às 12h e 13h às 16h

Agendamentos: serão realizados de 21 a 25 de outubro pelos telefones (81) 3183.2424, (81) 3183.2026, (81) 99570-0067 e (81) 99776-0117 (das 8h às 16h de segunda a quinta-feira, e das 8h às 13h na sexta-feira).

