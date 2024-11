Novembro Azul: a luta contra o câncer de próstata

A- A+

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, responsável por cerca de 15% dos casos de câncer masculino, e o mês de novembro é conhecido pelo ‘Novembro Azul’, uma campanha internacional que visa alertar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Uma doença que afeta principalmente homens acima dos 50 anos.



A campanha 'Novembro Azul' busca conscientizar os homens sobre a necessidade de realizar exames regulares e consultar um médico anualmente. O exame de toque retal e o teste de antígeno prostático específico (PSA) são fundamentais para detectar o câncer de próstata em estágios iniciais.



Este ano, a campanha 'Novembro Azul' conta com a participação de diversas instituições de saúde e organizações não governamentais. A meta é alcançar mais homens e incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce. Com informações e ações concretas, é possível reduzir o número de casos de câncer de próstata e salvar vidas.



No Canal Saúde desta sexta-feira (1), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o oncologista Nildevande Firmino que falou mais detalhes sobre o câncer de próstata e sobre a campanha de conscientização do ‘Novembro Azul’.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



O oncologista Nildevande Firmino explicou quais os principais fatores de risco para o câncer de próstata



“A idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata, além de outros fatores como obesidade, uso de álcool regularmente e outras coisas”

Oncologista Nildevande Firmino. Foto: Divulgação



O médico Nildevande Firmino explicou a importância de um diagnóstico precoce para o sucesso no tratamento



“Hoje já conseguimos fazer tratamentos nos quais os pacientes, não vão ter efeitos colaterais, justamente quando se tem um tumor menor, conseguimos fazer uma cirurgia segura e preservando as funcionalidades do homem”



