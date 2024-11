Patrimônio Vivo do Recife: inscrições estão abertas até o próximo dia 15 de novembro

A- A+

Até o próximo dia 15 de novembro estão abertas as inscrições a candidaturas para registro de novos Patrimônios Vivos do Recife. Pelo menos quatro nomes serão patrimonializados, entre mestres, mestras e grupos culturais da cidade.



Virtuais, as inscrições devem ser feitas no site www.culturarecife.com.br. Este será o terceiro concurso de registro de Patrimônio Vivo da capital pernambucana.



Após patrimonializados, além da bolsa vitalícia, os nomes ganham reconhecimento e valorização, assegurando dessa forma a transmissão das tradições e celebrações para contar a história da cultura às próximas gerações.

Viabilizado pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura da cidade, o concurso terá seus vencedores conhecidos até dezembro.



Nesta terceira seleção, as bolsas mensais - e vitalícias - serão reajustadas de R$ 2.009,83 para R$ 2.679,78, para duas pessoas e dois coletivos artísticos atuantes na preservação e celebração de tradições da cidade.









Edital

Informações detalhadas sobre o concurso podem ser acessadas no edital, também no site em que é realizada a inscrição.



Vale ressaltar que os candidatos - pessoas ou grupos - devem ser indicados por uma entidade proponente, como associações civis de natureza cultural, por exemplo, com sede no Recife há pelo menos cinco anos.

Cada entidade proponente só poderá inscrever uma candidatura.



Já para concorrer ao registro de pessoa física, é preciso ser residente no Recife há cinco anos ou mais e ter comprovada participação em atividades culturais há 20 anos ou mais no município, entre outros requisitos.



Candidatos que já concorreram ao título na última edição do concurso de Patrimônio Vivo podem revalidar suas candidaturas para o chamamento vigente, desde que se atenham às regras constantes no edital.

Avaliação

A avaliação das candidaturas se dará em quatro etapas: análises documental e qualitativa das propostas, audiências públicas para defesa de suas candidaturas e, na quarta e última etapa de avaliação, o Conselho Municipal de Política Cultural, em uma ou mais reuniões, confirma e elege os novos Patrimônios Vivos do Recife.

O Recife atualmente conta com oito Patrimônios Vivos. São eles:



1 -Associação Cultural e Quadrilha Junina Origem Nordestina;

2 -Tribo de Caboclinhos Tupi

3 - Parteira Edileusa Maria da Silva

4 - Porta-estandarte José Fernando Alves Zacarias (Eleitos no Edital de 2023)

5 - Passista Zenaide Bezerra

6 - Antônio José da Silva Neto, que assumiu a alcunha de Mestre Teté, à frente do Maracatu Almirante do Forte

7 - Agremiação Pierrot de São José

8 - Agremiação Gigante do Samba (Eleitos no Edital de 2022).



Serviço

Inscrições para novos Patrimônios Vivos do Recife

Quando: até 15 de novembro

Onde: no site www.culturarecife.com.br

