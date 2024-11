Aberto Recife de Tênis 2024 premia os melhores atletas em torneio na praia de Boa Viagem

A- A+

Terminou neste último sábado (23), após uma semana de torneio, na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, o Aberto Recife de Tênis 2024 (ART).

Com mais de 232 atletas inscritos nas categorias simples e duplas, o torneio se consolidou como um marco no calendário esportivo do Recife.

O último dia do evento contou com a apresentação cultural do Maracatu Pernambucar-te, grupo percussivo fundado em 2008, unindo esporte e cultura para representar o estado.





Com o objetivo de fortalecer o tênis e atrair um público diversificado, o evento contou com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte de Pernambuco e o patrocínio da Elétron Energy e da Construtora Vale do Ave.

O ART 2024 também promoveu uma campanha solidária, arrecadando cestas básicas para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) com o apoio de atletas, participantes e público, reforçando o impacto social do evento.

Premiação consagra os campeões do Aberto Recife de Tênis



Os vencedores das categorias profissionais e amadoras receberam troféus e prêmios em dinheiro, totalizando R$257 mil reais, destacando o evento como uma plataforma de valorização do esporte e dos atletas. Confira.

Categoria Simples

Profissional Masculino

1º lugar: Ryan Santos

2º lugar: Mateo Reyes

Profissional Feminino

1° lugar: Sofia Mendonça

2° lugar: Julia Konishi

Amador Masculino – 4ª Classe

1º lugar: Flávio Ferreira

2° lugar: Vinicius Mendonça

Amador Feminino – 4ª Classe

1º lugar: Ana Goes

2° lugar: Gabrielle Galvão

Amador Masculino – 5ª Classe

1° lugar: Felipe Veloso

2° lugar: Rodrigo Melo

Amador Feminino – 5ª Classe

1º lugar: Jamile Pimentel

2° lugar: Virgínia Silva

Amador Masculino Iniciante

1° lugar: Erivaldo Miranda

2° lugar: Flávio Margolis

Amador Feminino Iniciante

1º lugar: Lilian Lins

2° lugar: Patrícia Lira

Categoria de Duplas

Profissional Masculino

1° lugar: Christian Oliveira e Mateo Reyes

2º lugar: Gabriel Tumasonis e Andrey Barbiero

Profissional Feminino

1º lugar: Maria Eduarda Lages e Sofia Mendonça

2° lugar: Julia Konishi e Letícia Vidal

Amador Masculino – Soma 7

1º lugar: Ellandro Santos e Wilson Filho

2° lugar: Daniel Santos e Manoel Mello

Amador Feminino – Soma 7

1º lugar: Ana Goes e Gabrielle Galvão

2° lugar: Fernanda Cavalcanti e Maria Fontes* WO

Amador Masculino – 5ª Classe

1° lugar: Mário Júnior e Victor Santos

2° lugar: Gabriel Barros e Mateus Medeiros

Amador Feminino – 5ª Classe

1º lugar: Jamiele Pimentel e Maria Campos

2° lugar: Patrícia Brasil e Virgínia Silva



