Acesso Sport se junta a Retrô, e Pernambuco se torna o estado com mais acessos no Norte e Nordeste em 2024 Estado também se tornou o segundo do país com mais acessos no futebol nacional esta temporada

A confirmação da volta do Sport à Série A do Campeonato Brasileiro, neste domingo (24), garantiu Pernambuco como o estado do Norte e Nordeste com maior número de acessos no futebol masculino em 2024.

O Estado, que já tinha conquistado o acesso à Terceira Divisão com o título do Retrô na Série D, chegou a duas subidas de divisões nesta temporada.

Pernambuco também se tornou o segundo estado do Brasil com mais acessos este ano, ficando atrás apenas de São Paulo, que contou com três times conquistando a ascensão nacional.

Em 2025, o Estado contará com cinco representantes em três divisões nacionais. São eles: o Sport, na Série A; o Náutico e o Retrô, na Série C; e o Santa Cruz e o Central, na Série D.

Futebol feminino, competições de base e mais

O futebol feminino também obteve sucesso para Pernambuco neste ano. O Sport conseguiu o acesso à Série A e representará o Estado no Brasileirão do próximo ano.

Já na base, o Campeonato Pernambucano registrou um crescimento expressivo na realização de competições de base, com um calendário ampliado e revelações de novos talentos.

Outro marco histórico para o Estado foi a entrada do árbitro pernambucano Rodrigo Pereira no quadro da Fifa. De acordo com a FPF, a conquista eleva ainda mais o patamar da arbitragem local.

Além disso, Pernambuco foi escolhido como uma das subsedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, reforçando a posição como referência no cenário esportivo e garantindo mais visibilidade para o Estado no cenário global.

“Este ano foi histórico para Pernambuco, não apenas pelos acessos, mas pelo trabalho de fortalecimento do futebol em todas as frentes. Temos times representando o Estado com excelência nas principais divisões e, ao mesmo tempo, conseguimos ampliar as competições de base e revelar novos talentos”, destacou Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).



