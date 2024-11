A- A+

Futebol Dinheiro bem pago: Lucas Lima faz valer os "R$ 500 mil" e vira herói do acesso do Sport Meia marcou dois gols na vitória do Leão por 2x1 diante do Santos, na Ilha do Retiro, que confirmou os pernambucanos no G4 da Série B

Uma das decisões finais do Sport, na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, foi a de pagar a multa de R$ 500 mil ao Santos para contar com o meia Lucas Lima - por conta de um cláusula contratual, o jogador, que pertence ao Peixe, só poderia enfrentar o alvinegro após pagamento do valor. Um dinheiro que o Leão não se arrepende.

Com dois gols, Lucas Lima foi o herói do acesso no triunfo por 2x1, na Ilha do Retiro. "Foi uma história muito bonita. Deus nos honrou com esse acesso. Foi difícil, mas valeu a luta e o empenho do presidente em pagar (a multa). A diretoria e todos os jogadores mereciam esse acesso. Aqui nós temos humildade e trabalho e, com isso, as coisas naturalmente dão certo", destacou o atleta.

Questionado sobre renovação, o meia destacou que deve tratar do assunto em breve."O presidente já me chamou para falar disso. Agora é esperar e ver o que Deus tem planejado para mim no ano que vem", finalizou.

Lucas Lima terminou a Série B como líder de assistências, com 10 passes a gol, além de três gols. “Ele é diferenciado. Lucas teve muita liberdade durante o campeonato na parte ofensiva, mas ao mesmo tempo tendo compromisso sem a bola, dando tudo de si no processo defensivo. Ficou visível a importância dele na nossa equipe. É um prazer trabalhar com ele”, apontou o técnico do Sport, Pepa.

