Futebol Sport vence Santos, rivais tropeçam e Leão garante acesso à Série A Rubro-negro derrotou o Peixe por 2x1, na Ilha do Retiro, e terminou a Série B no G4; Santos, Mirassol e Ceará também sobem

Na última rodada, quando já não dependia mais apenas de si, o Sport subiu. Diante do líder e campeão, o Sport venceu e subiu. Com a torcida ao seu lado e Lucas Lima decisivo, o Sport subiu. Depois de dois "quases", em 2022 e 2023, o Sport subiu. Independente de como e onde, de quem ou o quê, de quando ou por que, quando você ler estiver lendo esse texto, já sabe o destino do Leão em 2024. Neste domingo (24), na Ilha do Retiro, os rubro-negros derrotaram o Santos por 2x1 e contaram com o tropeço dos rivais para encerrar a temporada celebrando a volta à elite nacional, na terceira posição, com 66 pontos. O Sport subiu. Adeus, Série B. Bem-vinda, Série A.

O jogo

Olhos no campo, ouvidos nos outros jogos da rodada. Os rubro-negros dividiam as atenções no confronto da Ilha e nos demais embates que interferiram na luta pelo acesso. O principal, porém, era fazer o dever de casa. Empurrado pela torcida, o Sport começou pressionando o Santos e quase abriu o placar em lance em que Lenny Lobato driblou bem na área, mas deixou a bola escapar na hora da finalização.

No Maião, veio a primeira notícia para aumentar a tensão na Ilha: Iury Castilho fez 1x0 para o Mirassol diante da Chapecoense. Minutos depois, quase o Sport fez o dele. Após escanteio, a bola sobrou para Fabrício Domínguez chutar, mas a zaga cortou o perigo.

Aos poucos, o Santos começou a se soltar na partida. Aos 29, Dalbert cochilou na marcação e deu espaço para Miguelito servir Wendel Silva, que finalizou para fora.

A paciência do torcedor do Sport ia diminuindo a cada erro ofensivo, a cada vacilo da defesa. O Leão abusou por vezes da ligação direta, sem a tranquilidade de construir a jogada pelo meio. No lado do Santos, a maioria dos lances era pelo lado esquerdo, com Souza.

Festa

Aos 46, Fabrício Domínguez foi derrubado na área e aí veio a explosão na Ilha do Retiro: pênalti para o Sport. Na cobrança, Lucas Lima bateu no meio para fazer 1x0. Agora, momentaneamente, o Leão estava a caminho da Série A.

O Santos voltou do intervalo mais ofensivo, mas foi o Sport que, aos 18 minutos, mostrou que sua parte seria feita. Lobato cruzou pela esquerda e Lucas Lima bateu colocado para fazer 2x0.

O Sport poderia diminuir o ritmo e apenas secar os rivais, mas o Leão não colocou o pé no freio. Em escanteio, no bate-rebate, Diego Pituca marcou contra. Após consulta ao VAR, contudo, foi dado impedimento. Para trazer um toque de nervosismo no fim, o Santos diminui o prejuízo com Wendel Silva, de cabeça.

Duas alegrias em poucos minutos. Primeiro, pelo gol do Goiás diante do Novorizontino. Depois, por outro pênalti marcado para o Leão. Acontece que Barletta cobrou mal e Brazão defendeu. Nada que tirasse a alegria dos rubro-negros. Após o apito final, e com a combinação de resultados, a festa tomou conta da Ilha do Retiro. Ao lado de Santos, Mirassol e Ceará, o Sport subiu.

Ficha técnica

Sport 2

Caíque França; Igor Cariús (Wellington), Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Julián Fernández, Fabricio Domínguez (Fabinho) e Tití Ortiz (Palácios); Lucas Lima (Gustavo Coutinho), Chrystian Barletta e Lenny Lobato. Técnico: Pepa.

Santos 1

Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Luan Peres e Souza; Tomas Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito (Nacho Laquintana). Técnico: Leandro Zago.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA/RS)

Gols: Lucas Lima (aos 47 do 1ºT e 17 do 2ºT), Wendel Silva (aos 30 do 2ºT)

Cartões amarelos: Fabrício Domínguez, Julián Fernández, Barletta (Sport); Miguelito, Pituca, Hayner (Santo

