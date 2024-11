Sport x Santos: com secador na mão, Leão precisa vencer para garantir retorno à Série A

A- A+

Ansioso, aflito, tenso… Adjetivos não faltam para definir o sentimento do torcedor do Sport neste final de semana, em meio ao jogo mais importante do clube na atual temporada. No compromisso que pode significar o acesso depois de três anos seguidos na Série B, o Rubro-negro recebe o já classificado Santos, às 18h30 deste domingo (24), na Ilha do Retiro lotada, pela derradeira rodada da competição nacional.

Entretanto, mais que torcer por um resultado positivo do clube do coração, os leoninos ficarão mais preocupados em acompanhar outros três jogos que acontecem no mesmo horário. Isso porque, como o Leão ocupa a quinta colocação na tabela, com 63 pontos, chega à última rodada sem depender de si para conquistar o desejado acesso.

A matemática é muito simples. Fazendo o dever de casa, basta que Mirassol (64), Novorizontino (64) ou Ceará (63) tropecem em seus respectivos jogos para que Pepa e companhia celebrem a ascensão à Série A do futebol brasileiro. O trio encara Chapecoense, Goiás e Guarani, respectivamente. Três equipes que já não têm qualquer tipo de pretensão no campeonato.

Na pior das hipóteses, a goleada aplicada sobre a Ponte Preta fora de casa na última rodada possibilita ao Sport subir de divisão até se ficar no empate com o Peixe, neste final de semana. Neste cenário, porém, um dos três rivais diretos teria que perder seu jogo.

Diante das possibilidades, o grupo leonino demonstra estar focado em fazer sua parte para conseguir o objetivo.

“Nós tivemos que nos recuperar no campeonato para chegar em condições de concretizar o acesso nesta última rodada. Creio que estamos bem focados nisso aí. Como sempre falamos, cada jogo é uma final e este último é uma final de Copa do Mundo para a gente. Vamos fazer de tudo para sairmos vitoriosos para, se Deus quiser, conseguir o acesso”, comentou o zagueiro Chico.

“Vai ser um jogo bem difícil, mas não tem outro resultado para nós que não seja a vitória. É isso que vamos buscar. Estamos convictos com o trabalho que estamos fazendo ao longo do ano. Independente de tudo, no dia a dia, trabalhamos para isso e acho que vamos conseguir o resultado”, afirmou o atacante Chrystian Barletta.

Um, dois, três, quatro! Pra ficar maneiro o @sportrecife já tá lá no alto!



Se liga nos gols da goleada do Leão da Ilha no Moisés Lucarelli! pic.twitter.com/GX8HZEE77q — Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) November 17, 2024

Força máxima

Depois de finalizar o jogo com a Ponte, em Campinas, sem receber amarelos, o Sport entra em campo para o duelo decisivo com o que Pepa tem de melhor à disposição. Aliás, o clube terá um ‘reforço’ que tem sido determinante para a campanha do clube até aqui na competição.

Fora do jogo do primeiro turno por ter vínculo com o Santos, Lucas Lima estará em campo na noite deste domingo. O Sport pagará aos paulistas R$ 500 mil para ter o camisa 19 em ação. Presente em 34 das 37 partidas do time nesta Segundona, o jogador é o principal assistente do certame, com 10 passes para gols.

Santos desfalcado

Com o pensamento em 2025, o Santos vem ao Recife com um time totalmente modificado para encarar o Sport. A começar pelo treinador. Após o anúncio da demissão de Carille no início da semana, o responsável por dirigir o Peixe será o interino Leandro Zago.

Ele assumiu o comando do Peixe na quinta-feira e terá, pelo menos, 11 desfalques visando a escalação alvinegra. Nomes importantes como Gil, João Schmidt, Giuliano, Willian Bigode e Guilherme estão entregues ao departamento médico e não foram relacionados para o jogo. Outros atletas como Escobar, Jair, Serginho, Billy Arce, Yusupha Nije e Julio Furch também desfalcam o clube por problemas físicos.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Dalbert); Julián Fernández, Fabricio Domínguez e Tití Ortiz; Lucas Lima, Chrystian Barletta e Denny Lobato (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomas Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito. Técnico: Leandro Zago.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA/RS)

Transmissão: Band, TV Brasil, Sportv, Premiere e Canal GOAT

Veja também

futebol Marta é campeã pela 1ª vez da liga americana com o Orlando Pride