Sport Diretor do Sport mostra convicção com acesso do clube: "Vamos conseguir!" Em quinto lugar, com 63 pontos, Leão precisa vencer o Santos, neste domingo (24), e torcer por tropeços na última rodada da Série B

Com foco único e exclusivo em seu jogo. Assim o Sport entrará em campo diante do Santos, na noite deste domingo (24), às 18h30, na Ilha do Retiro. Em clima de final, a diretoria afirma que todos os esforços foram feitos para que o clube tenha uma boa apresentação e faça sua parte perante o torcedor, que mais uma vez lotará o estádio rubro-negro.

“É um jogo que por si só todos já sabem o que está em jogo. Todos os nossos esforços estão empenhados nesta partida”, falou à reportagem o membro do comitê gestor Raphael Campos.

Sem depender de si para chegar à Série A, em quinto lugar, o Rubro-negro precisa ganhar do Santos e torcer para que Mirassol (2º), Novorizontino (3º) ou Ceará (4º) tropecem contra Chapecoense, Goiás e Guarani, respectivamente. Enquanto a dupla paulista soma 64 pontos, o Vozão tem os mesmos 63 pontos do Sport, mas leva vantagem no número de vitórias.

Caso ainda fique na igualdade com o Peixe, o Leão da Ilha também pode garantir o acesso. Para isso, no entanto, algum adversário direto teria que perder seu jogo.

De acordo com o dirigente rubro-negro, a equipe tem que estar relaxada para cumprir o seu papel, independentemente do que acontecer nas partidas alheias. "Precisamos distensionar, mas manter o ambiente focado e confiante. É focar no nosso e não olhar para o lado. Naquilo que cabe a nós, é entregar o máximo dentro de campo e fazer aquilo que tem que ser feito", enfatizou o diretor.

Para o compromisso derradeiro do campeonato, o Sport anunciou que quase 24 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada até esta sexta-feira.

Apesar de saber que o ambiente na Ilha pode se voltar contra o time a depender do andar do jogo, o diretor acredita que o apoio dos rubro-negros será essencial para a equipe conseguir os três pontos. Além disso, está convicto que o acesso será conquistado.

"Enxergamos isso (pressão) com naturalidade. Faz parte do futebol. Vamos nos manter focados e no final virá a recompensa. Acreditamos muito no espírito que nossa torcida adotará para esse jogo, nunca nos faltaram. Vamos conseguir!", salientou.

