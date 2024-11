A- A+

Adversário do Sport no jogo que pode culminar no acesso rubro-negro à Primeira Divisão, o Santos informou nesta quinta-feira (21) que terá desfalques consideráveis para o compromisso agendado para domingo (24), às 18h30, na Ilha do Retiro.

Com o clube de volta à elite do futebol nacional de forma antecipada, o departamento médico alvinegro atualizou a relação de atletas que não virão à capital pernambucana. Nomes como o zagueiro Gil, o meia Giuliano e os atacantes Willian Bigode e Guilherme estão fora do confronto.

O defensor, que vinha jogando com auxílio de tratamentos e medicamentos, "ficará fora porque o quadro de lombalgia intensificou, problema que já o atrapalha há semanas", publicou o Peixe.

No caso de Giuliano, o meia sofreu trauma no tórax e teve constatada uma contusão intercostal. Mais à frente, Bigode teve diagnosticada lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e já iniciou tratamento, enquanto Guilherme apresentou mialgia na região posterior da coxa direita, por esforço, e a partir desta sexta-feira (22) será poupado.

Outras baixas

Além do quarteto citado acima, o Santos informou que outros sete atletas estão fora da lista de relacionados para o duelo deste domingo:

Gonzado Escobar (lateral-esquerdo) - contusão na parte interna do joelho esquerdo;

João Schmidt (volante) - entorse no tornozelo direito;

Jair (zagueiro) - fisioterapia;

Serginho (meia) - fisioterapia;

Billy Arce (meia) - mialgia na posterior da coxa direita;

Yusupha Nije (atacante) - dor muscular no quadril;

Julio Furch - quadro de lombalgia;

Após o anúncio da saída de Carille do comando técnico alvinegro, o interino Leandro Zago comandou o primeiro treino à frente do Santos nesta quinta-feira (21). Ele será o responsável por estar na beira do gramado contra o Sport.

