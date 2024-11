A- A+

Sport Sport: "Muita qualidade", elogia ex-técnico de Lucas Lima, responsável por mudar jogador de posição Atuando atualmente pelo lado direito ofensivo do Sport, meia de origem passou a fazer a função quando estava no Santos, em 2023

Em meio à necessidade da vitória diante do Santos, domingo (24), às 18h30, na Ilha do Retiro, o Sport não pensou duas vezes em pagar R$ 500 mil ao Peixe para contar com o futebol de Lucas Lima. Peça fundamental no esquema de Pepa, o meia de origem tem se destacado com a camisa rubro-negra nesta Série B jogando pelo lado direito ofensivo. Posição que passou a atuar em meados de 2023, exatamente quando estava no clube paulista.

Responsável pela mudança de posicionamento de Lucas Lima à época, o ex-técnico do Santos, Paulo Turra, conversou com a Folha de Pernambuco. O treinador de 51 anos garante que o atleta não impôs resistência com o deslocamento para outra faixa do campo.

Apesar de comandar o Santos por apenas sete partidas em 2023, o treinador já tinha trabalhado com o Lucas Lima entre 2018 e 2019, no Palmeiras, quando era auxiliar de Felipão. Na ocasião, já tinha percebido que o meia poderia ser mais participativo atuando pelos lados.

"Conhecia ele pelos treinos no Palmeiras. Quando cheguei no Santos, conversei com ele. Eu disse: "Lucas, tu pega a bola muito de costas para o adversário, teu rendimento cai um pouco dentro das suas características". Pedi para jogar pela direita e ele gostou da ideia, topou o desafio. Tínhamos dois laterais-direitos com muita explosão, e ele jogando de fora para dentro facilitaria a subida deles. Jogou todos os jogos e teve um rendimento bom", pontuou.

Enquanto trabalhou com Turra, inclusive, o camisa 19 rubro-negro foi titular de seis partidas na nova função e contribuiu diretamente com duas assistências. Uma na vitória sobre o Goiás, por 4x3, e outra no empate, em 2x2, com o Botafogo. Ambas válidas pela Série A.

Além dos números ofensivos, contribuía na recomposição. Pelo Sport, por exemplo, são 130 bolas recuperadas na Série B, de acordo com dados do Sofascore.

"Fiquei feliz com o rendimento dele, nos ajudou muito. Nos deu muito suporte pelo lado. É um jogador que defensivamente falando, tem métricas boas durante treinos e jogos. Desde o Palmeiras, sempre batia as metas exigidas em questão de quilometragem e intensidade. Isso favorece para o time sem a bola. Ele preenche espaço, é um cara que é bom na métrica e no pulmão. Estou feliz por ele jogar em alto nível pelo Sport", detalhou o treinador.

Um dos nomes mais experientes do elenco rubro-negro aos 34 anos, Lucas Lima participou de 34 dos 37 compromissos do Sport nesta Segundona - todos como titular. O atleta lidera a estatística de assistências do campeonato, com dez passes que terminaram em gols. São dois a mais que Guilherme, do Peixe. Além disso, é o primeiro também em grandes chances criadas (12), cruzamentos certos (62) e passes decisivos (81).

"No Sport, ele encontrou um local onde foi recebido com carinho e atenção. É um jogador de muita qualidade, está em casa, está ambientado no bom ambiente que o Sport tem. Isso daí aliado à qualidade e também à função que ele exerce, fez com que ele resgatasse um pouco do gosto de jogar. Ele se sente importante", falou Turra.

Ciente da importância no esquema leonino, Lucas Lima controlou os ânimos, no intuito de não desfalcar o Rubro-negro na reta final da competição.

Depois de receber um amarelo contra o CRB, em duelo atrasado da 7ª rodada, em setembro, o jogador atuou pendurado e passou ileso nas últimas 13 partidas. Ao todo, ele recebeu sete cartões amarelos na Série B, sendo que dois culminaram em uma expulsão contra o Brusque.

