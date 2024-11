Série B: Sport carrega bom retrospecto em casa contra clubes paulistas; confira números

A- A+

O torcedor do Sport se apega a qualquer histórico positivo para seguir confiante no acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro. Quinto colocado da Série B, com 63 pontos, os pernambucanos encaram o Santos, domingo (24), na Ilha do Retiro, pela rodada final do torneio. Precisando somar pontos e secar os rivais do G4 para subir de divisão, os rubro-negros focam em um retrospecto positivo quando o assunto é enfrentar equipes de São Paulo em casa.

Retrospecto

O Santos será o sétimo clube que o Sport vai enfrentar como mandante na Série B. Contra os seis adversários anteriores, o Leão carrega ótimo desempenho, com cinco vitórias e apenas uma derrota. Os pernambucanos superaram Guarani (4x0), Botafogo-SP (3x1), Ponte Preta (3x1), Ituano (3x2) e Mirassol (1x0).

O único tropeço do Sport em casa foi contra o Novorizontino, por 2x1. O time paulista, inclusive, é um dos postulantes ao acesso à Série A, assim como outro clube do estado, o Mirassol, além do Ceará. O Santos é o único que subiu antecipadamente, terminando como campeão da Série B.

Vale citar que o Santos, ao lado do Novorizontino, são os dois melhores visitantes da Série B. Ambos os clubes têm oito vitórias, quatro empates e seis derrotas longe de casa, com aproveitamento de 51,85%.

Como mandante, o Sport tem 66,6% de aproveitamento. Em 18 jogos, o clube venceu 11, empatou três e perdeu quatro, tendo o sétimo melhor desempenho entre os 20 clubes da Série B.

De acordo com o site “Chances de Gol”, o Sport tem 58,8% de probabilidade de subir de divisão. O Ceará, em quarto, tem 77,6%. Novorizontino, em terceiro, e Mirassol, em segundo, possuem 67,2% e 96,4%, respectivamente.

Duelos

O Mirassol encara a Chapecoense, no Maião. O Novorizontino enfrenta o Goiás, na Serrinha. O Ceará visita o Guarani, já rebaixado, no Brinco de Ouro.

Para subir, o Sport precisa pontuar. Se empatar, terá de torcer para pelo menos um dos três postulantes ao acesso perder. Em caso de vitória, o Leão sobe se ao menos um dos integrantes do trio, no máximo, empatar. Se todos triunfarem, os pernambucanos ficarão na Série B em 2025.

Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani já estão rebaixados à Série C. Goiás, Operário-PR, Vila Nova, América-MG, Coritiba, Amazonas, Avaí, Paysandu, Chapecoense, CRB e Botafogo-SP continuarão na Segundona em 2025.

Ingressos

A venda dos ingressos para o jogo entre Sport e Santos começaram nesta quarta (20), a partir das 10h, para membros do plano Sócio 87. Já na quinta-feira (21), às 9h, iniciam as dos sócios Rubro-Negro. Às 15h, por sua vez, para os sócios Leão e a partir das 18h para público geral. Os check-ins de todas as categorias serão encerrados às 18h30 da sexta-feira (22). Os bilhetes podem ser comprados no site oficial do clube.

