Futebol Ceará vence América-MG e pega lugar do Sport no G4 da Série B Vozão bateu o Coelho por 1x0, na Arena Castelão, com gol de Saulo Mineiro

No dia de recorde com o maior público da história da Arena Castelão, com 63.908 pagantes, o Ceará tomou o lugar do Sport no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

No complemento da penúltima rodada, o Vozão derrotou nesta segunda (18) o América-MG por 1x0, recuperando a quarta posição, com 63 pontos - mesma pontuação do Leão, que caiu para quinto por conta da desvantagem no número de vitórias (5x4).

Confrontos

A definição dos quatro clubes que estarão na Série A em 2025 ficou para a última rodada. Campeão antecipado da Série B, com 68 pontos, o Santos é o único a garantir o acesso de forma antecipada.

Dois paulistas também estão próximos de subir: Mirassol e Novorizontino. O primeiro é o vice-líder, com 64 pontos, e encara a Chapecoense, no Maião. O representante de Novo Horizonte, em terceiro, também com 64, enfrenta o Goiás, na Serrinha. O Ceará visita o Guarani, já rebaixado, no Brinco de Ouro. O Sport pega o Santos, na Ilha do Retiro.

Para subir, o Sport precisa pontuar. Se empatar, terá de torcer para pelo menos um dos três postulantes ao acesso perder. Em caso de vitória, o Leão sobe se ao menos um dos integrantes do trio, no máximo, empatar. Se todos triunfarem, os pernambucanos ficarão na Série B em 2025.

Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani já estão rebaixados à Série C. Goiás, Operário-PR, Vila Nova, América-MG, Coritiba, Amazonas, Avaí, Paysandu, Chapecoense, CRB e Botafogo-SP continuarão na Segundona em 2025.

O jogo

Com menos de um minuto, o Ceará quase abriu o placar com o que seria um gol de placa de Saulo Mineiro. O atacante aproveitou erro na saída de bola do América, deu um toque por cobertura no goleiro, mas na hora de concluir mandou para fora.

O América esboçou reação em bolas paradas, como no lance que gerou a cabeçada de Alê, mas o Ceará continuava mais próximo do gol. Erick Pulga tentou de fora da área e parou em Elias.

Depois de perder uma chance incrível, Saulo Mineiro se redimiu. Aos 24, Aylon foi derrubado na área. Pênalti que foi convertido pelo atacante para abrir o placar no Castelão. Antes do intervalo, Pulga também balançou as redes, mas o lance foi invalidado por impedimento.

O Ceará voltou para o segundo tempo pressionando o América. Pulga por pouco não ampliou aos dois minutos, em finalização que tinha o caminho do gol, mas foi cortada pela defesa mineira.

Mesmo com o placar apontando uma vantagem mínima, a torcida do Vozão já fazia festa nas arquibancadas do Castelão. O América tentava acabar com a alegria. Aos 39, em escanteio direto, a bola acertou o travessão do goleiro Bruno. No fim, o Ceará segurou o resultado e retornou ao G4.

