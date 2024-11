A- A+

Reforço Sport confirma presença de Lucas Lima para duelo decisivo contra o Santos O Leão vai enfrentar o Peixe na última rodada da Série B no próximo domingo (24), na Ilha do Retiro

O Sport confirmou, na tarde desta segunda-feira (18), que vai contar com o meia Lucas Lima para a última partida da Série B contra o Santos. O duelo acontece no próximo domingo (24), na Ilha do Retiro.

Lucas Lima foi emprestado pelo Peixe e, por isso, a equipe pernambucana precisou negociar com o adversário para utilizar o atleta na partida decisiva.

O Leão não confirmou o valor pago, mas segundo apuração da Folha de Pernambuco a multa gira em torno de R$ 500 mil.

"O Sport Club do Recife confirma que o meia Lucas Lima estará à disposição para enfrentar o Santos, na Ilha do Retiro, no próximo domingo, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ciente da importância da partida, o Sport não tem medido e não medirá esforços na concentração de forças para o jogo que marca o encerramento desta temporada", divulgou o clube.

Lucas Lima no Sport

Lucas Lima é um dos destaques do Sport na temporada. O meia é o líder de assistências da Série B, com dez passes para gol na competição.

Na última partida contra a Ponte Preta, o camisa 19 participou diretamente de dois gols do Leão na vitória por 4 a 0.

Além da excelente estatística, Lucas Lima soma um gol na competição, marcado diante do CRB, e é o líder de passes decisivos (81), grandes chances criadas (12) e cruzamentos certos (62) de toda a Série B na atual edição.

Lucas Lima é o líder em assistências no @BrasileiraoB 2024!



34 jogos

1 gol

10 assistências (!)

81 passes decisivos (1º da liga!)

12 grandes chances criadas (1º da liga!)

62 cruzamentos certos (1º da liga!)

130 bolas recuperadas (!)

Nota Sofascore… pic.twitter.com/Nti6zxrAv3 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 17, 2024

