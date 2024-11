A- A+

VAI PRO JOGO Sport negocia com Santos, e Lucas Lima estará em campo na última rodada da Série B Meia do Rubro-negro tem vinculo com o Alvinegro Praiano e depende do pagamento de multa para atuar na derradeira

O Sport está em negociação com o Santos, e Lucas Lima estará em campo na última rodada da Série B, no próximo domingo (24), na Ilha do Retiro. O atleta, que é um dos destaques do Rubro-negro na temporada, tem vínculo ao clube paulista, e sua presença na partida depende do pagamento de uma multa de R$ 500 mil.

A informação foi apurada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

A presença do meia, líder em assistências do time na temporada, com dez passes para gol, é muito aguardada. O jogo já é tratado como uma final entre os torcedores do Leão, que precisa vencer os campeões do torneio para retornar à elite do futebol nacional.

Na vitória do Sport sobre a Ponte Preta nesta 36ª rodada, por 4x0, jogando em Campinas, Lucas Lima contribuiu com um passe para Barletta marcar o primeiro gol da partida, e também ofereceu um cruzamento na medida para o volante Fabinho chegar cabeceando para o fundo do barbante, fechando o placar no interior paulista.

Além da excelente estatística, Lucas Lima soma um gol na competição, marcado diante do CRB, e é o líder de passes decisivos (81), grandes chances criadas (12) e cruzamentos certos (62) de toda a Série B na atual edição.

Com o camisa "19" em campo, o Leão da Ilha disputou 34 jogos na Segundona e conquistou 56 dos 63 pontos que somou até o momento.

Lucas Lima é o líder em assistências no @BrasileiraoB 2024!



34 jogos

1 gol

10 assistências (!)

81 passes decisivos (1º da liga!)

12 grandes chances criadas (1º da liga!)

62 cruzamentos certos (1º da liga!)

130 bolas recuperadas (!)

Nota Sofascore… pic.twitter.com/Nti6zxrAv3 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 17, 2024

