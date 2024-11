A- A+

série b Após vitória do Sport, Thyere projeta decisão contra o Santos e pede foco: "Cabeça no lugar" Zagueiro marcou na goleada diante da Ponte Preta que rende grande alívio para o Leão

O Sport goleou a Ponte Preta, por 4 a 0, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e vai dormir na quarta colocação do torneio, com 63 pontos. Para o zagueiro e capitão Rafael Thyere, que marcou um dos gols do Rubro-negro na partida, o foco já está na próxima decisão, diante do Santos, campeão antecipado da Série B, no dia 24, na Ilha do Retiro.

"Sabíamos que era um jogo muito difícil contra a Ponte Preta, que briga para permanecer na Série B. Viemos com a proposta de conseguir a vitória, para nos manter vivos na última rodada. Conseguimos e agora é cabeça no lugar, trabalhar a semana para, no último jogo, conseguir chegar bem, fazer uma grande partida e, se Deus quiser, conseguir nosso objetivo", explicou o jogador, em entrevista ao SporTV.

Por mais que tenha entrado pressionado, o Sport não teve dificuldades diante da Ponte Preta, muito porque a equipe ficou com um jogador a menos ainda aos 23 minutos. Com isso, o Rubro-negro tomou conta do ritmo do jogo, inclusive construindo as principais jogadas ofensivas da defesa.

O gol de Thyere saiu em um escanteio cobrado por Lucas Lima, que encontrou a cabeça do zagueiro Chico. Em uma "tabelinha" de zagueiros, ele encontrou o capitão da equipe, que não perdoou e guardou a bola para dentro da rede. O defensor, inclusive, agradeceu pela jogada e comemorou o tento.

"Eu já estava tentando. Fazia tempo que eu não marcava. Acho que o último tinha sido contra o Vila Nova, no primeiro turno da Série B. Fiquei um tempo fora e estava buscando esse gol. graças a Deus o Chico foi muito bem, me deu a assistência e eu consegui fazer o gol. Dedico o gol à minha esposa, filhas e a todo torcedor rubro-negro, porque conseguimos uma grande partida", celebrou.

Antes de encarar o Peixe, o Leão torce também por um tropeço do Ceará, quinto colocado com 60 pontos. Um empate ou uma derrota do Vozão diante do América-MG na segunda-feira (18) já seriam o bastante para deixar o Sport dependendo apenas de si para conquistar o acesso à Série A.

