Novorizontino tropeça em casa contra Paysandu, e Sport pode encostar no G-4 da Série B

O Novorizontino ficou no 1 a 1 diante do Paysandu, na noite deste sábado (16), e tropeçou mais uma vez em casa. O time paulista saiu na frente do placar, com Geovane, após falha do goleiro Matheus Nogueira, mas viu o Papão igualar o marcador com Elys Garcia. No fim, 1 a 1, resultado que pode ser favorável para o Sport na luta por uma posição no G-4 ao término da 37ª rodada.

Com o resultado, o Novorizontino chegou as 64 pontos na tabela, e segue na terceira posição. Nessas condições, a equipe pode ver Ceará e Sport, quarto e sexto colocados, respectivamente, encostarem no G-4 caso ambos vençam na rodada. O Leão, no momento com 60 pontos, encara a Ponte Preta, fora de casa, também neste sábado, às 21h30. Já o Vozão joga apenas na segunda-feira (18), em duelo diante do América-MG no Castelão, que não tem mais chances de subir.

Vale lembrar que para o torcedor do Sport apenas a vitória importa contra a Macaca, 17ª na tabela, com 36 pontos, e que chega para a partida em uma dura sequência de três derrotas. Além disso, o Rubro-negro ainda precisa torcer por um tropeço do próprio Ceará para chegar à última rodada, diante do Santos, no dia 24 de novembro, com chances reais de acesso.

Santos campeão

Com o tropeço do Novorizontino, o Santos garantiu o título da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. A equipe, comandada pelo técnico Fábio Carille, entra em campo neste domingo (17), diante do CRB, já com a taça garantida. E, mais do que isso, o clube octacampeão brasileiro vai ter a chance de comemorar a conquistar diante da torcida, já que o confronto acontecerá na Vila Belmiro, a partir das 16h.

