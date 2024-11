A- A+

Segunda divisão Ponte Preta x Sport: veja escalações e onde assistir ao duelo decisivo pela Série B A partida, que vale muito para as duas partes da tabela, acontece neste sábado (16), às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli

O Sport visita a Ponte Preta, neste sábado (16), em duelo decisivo pela 37ª rodada da Série B que vale muito para as duas partes da tabela. O confronto programado para o estádio Moisés Lucarelli, a partir das 21h30, envolve o sonho do Leão de seguir vivo na briga pelo acesso à primeira divisão e a luta da Macaca para escapar do rebaixamento.

O péssimo aproveitamento da equipe pernambucana nas últimas três partidas, com um empate e duas derrotas, deixou o Sport em situação complicada na segunda divisão.

O Rubro-negro caiu para a 5ª colocação, com 60 pontos, e não depende apenas de si para retornar ao grupo de classificação.

Com o empate do Mirassol diante do Operário-PR nessa sexta, o Leão precisa vencer a Macaca e torcer para a derrota do Novorizontino, que enfrenta o Paysandu às 17h do sábado (16), ou um empate do Ceará contra o América-MG na próxima segunda (18).

A Ponte Preta também vem de uma sequência ruim com três derrotas nos últimos três jogos. Esse retrospecto deixou a equipe na 17ª posição com 38 pontos, um a menos em relação ao CRB que é o primeiro time fora do Z-4.

Prováveis retornos

Além dos resultados negativos, o Sport teve baixas importantes de atletas recentemente. Um retorno certo para o duelo contra a Ponte Preta é do meia Titi Ortiz, que foi expulso no confronto diante do Operário-PR e já cumpriu suspensão.

O zagueiro e capitão Rafael Thyere deixou a partida contra a Chapecoense com uma entorse no tornozelo, mas treinou durante a semana e deve ser opção para iniciar entre os titulares.

Quem ainda segue como dúvida para o técnico Pepa é o centroavante Gustavo Coutinho. O camisa 9 viajou com o grupo para o interior de São Paulo, mas sua presença no jogo é tratada com cautela, uma vez que o atleta já foi desfalque no último jogo.

Se por um lado o Sport pode ter alguns retornos importantes, o técnico João Brigatti tem ausências confirmadas para a partida.

Titulares contra o Vila Nova, o atacante Iago Dias e o zagueiro Mateus Silva estão fora do confronto por suspensão. Ambos foram expulsos em Goiânia. O também zagueiro Luís Haquin está servindo a seleção da Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Tabu

O Sport não costuma ter boas lembranças das visitas ao Moisés Lucarelli, em Campinas, para enfrentar a Ponte Preta. São 16 confrontos na história desde 1978 por Série A, Série B e Sul-Americana, e o Leão tem apenas uma vitória.

O triunfo rubro-negro aconteceu na primeira divisão de 2015, quando os pernambucanos venceram pelo placar de 1x0. No retrospecto geral, a Macaca soma dez triunfos, além de cinco empates.

Destaque do Sport na temporada, o goleiro Caíque França passou dois anos defendendo a meta da Ponte Preta.

"A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas sabemos da nossa qualidade e do nosso estilo de jogo de imposição tanto dentro quanto fora de casa. É o que vamos tentar fazer dentro de campo para sair com o resultado positivo".

Ficha técnica

Ponte Preta

Pedro Rocha; Luiz Felipe (Igor Inocêncio), Sérgio Raphael, Nilson Júnior e Gabriel Risso (Heitor Roca); Emerson Santos, Castro (Hudson), Igor Inocêncio e Elvis; Gabriel Novaes (Everton Brito) e Renato. Técnico: João Brigatti.

Sport

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Dalbert); Julián Fernández (Felipe), Fabricio Domínguez, Titi Ortiz e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Lenny Lobato (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

Local: Moisés Lucarelli (Campinas/SP)

Horário: 21h30

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA) (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)

VAR: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere

Veja também

Campeonato Brasileiro Novorizontino x Paysandu: veja escalações e onde assistir partida da Série B